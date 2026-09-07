伊朗：將在荷莫茲海峽附近劃設新「禁區」

伊朗最高國家安全委員會秘書雷札伊今天表示，德黑蘭計劃在荷莫茲海峽以外的水域宣布一個「禁區」，此舉針對任何伊朗認為試圖通過該水道的船隻。

美聯社報導，在美國因德黑蘭向美國軍艦發射彈道飛彈而對3艘伊朗油輪進行打擊一天後，伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）秘書雷札伊（Mohsen Rezaei）接受國營媒體訪問時作以上表示，但是透露的細節有限。

專家指出，伊朗針對美國軍艦的上述行動屬危險升級，因為先前對海上的襲擊只針對商船。

雷札伊表示，新的禁區最快將在接下來幾天或數週內宣布，「將自美國海軍封鎖線起始，延伸至荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並且從這一側繼續進入波斯灣（Persian Gulf）」。他說：「任何進入這一區域，意圖通過荷莫茲海峽而且遭到確認的船隻，都將被列入我們的制裁清單中。」

目前不清楚伊朗所指的美國長期封鎖線具體位置何在。該封鎖行動針對伊朗港口，目的是阻止德黑蘭出口石油。美軍表示，目前有超過20艘軍艦參與封鎖，截至今天已經造成92艘商船改變路線並使其中3艘失去動力。