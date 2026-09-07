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烏克蘭官員：美國特使提出更具可行性終戰新提案

中央社／ 基輔6日綜合外電報導

烏克蘭總統府高層官員今天告訴法新社，美國特使庫許納和魏科夫帶著可能更具可行性的終戰新提案前往基輔，與總統澤倫斯基以三人會談形式再度進行會商。

這位消息人士告訴法新社：「跟以前不同，現在這次的提案更有效…他們仍然在磋商，其實這才是最重要的部分。現在是三人共同討論。」

澤倫斯基稍早在與庫許納（Jared Kushner）和魏科夫（Steve Witkoff）就結束對俄羅斯的戰爭進行會談後表示，領土問題只能「在領袖層級」解決。

他表示：「我想堅持我的看法，這類複雜問題只能在領袖層級解決。」他過去曾經呼籲與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面。

路透社報導，過去的談判雙方在關鍵議題上仍有重大歧見，包括烏東頓巴斯地區（Donbas）的未來。俄羅斯要求基輔從當地仍受烏克蘭控制的城鎮帶撤離，但是基輔拒絕，認為仍有守住的可能。

澤倫斯基今天向記者表示：「頓巴斯問題…我認為，這就是這場戰爭的核心。」

對烏克蘭而言，來自歐美盟友的堅實安全保障是嚇阻俄羅斯再度進犯的關鍵。澤倫斯基表示已經針對相關議題進行討論，但是並未說明是否取得進展。

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