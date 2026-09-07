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與美特使會談後 澤倫斯基：目前看來冬天仍得繼續戰爭

中央社／ 基輔6日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，雖然與美國特使在基輔的會談獲得「正面評價」，但是「目前看來」，與俄羅斯的戰爭今年冬天似乎仍會繼續。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出：「我們非常希望能與美國夥伴達成協議。如果戰爭在冬季繼續，目前看來正是如此，我們也寄望於歐洲夥伴的支持。即便如此，雙方團隊今天對未來展望都作出正面評價。」

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）在與澤倫斯基及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會談後表示，俄羅斯和烏克蘭雙方都需要作出「妥協」，才能結束長達4年多的戰爭。

魏科夫於首度訪問基輔與澤倫斯基會談後表示：「這需要雙方都作出一些妥協，縮小彼此之間的分歧。我們認為我們已經掌握達到那個目標的要素。」

他說：「這非常困難，但是我們有決心、我們在乎，也希望這一切能帶來成功而且和平的外交解決方案。」

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