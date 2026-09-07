波灣互襲 美轟3油輪 伊嗆加倍奉還

美國中央司令部五日聲明，美軍一艘航艦及一艘驅逐艦在「區域水域」巡弋時，閃過伊朗多次無端襲擊且沒有美軍官兵因此傷亡；作為回應，美軍攻擊隸屬伊朗「影子網絡」的三艘伊朗油輪；其中兩艘被「永久癱瘓」，還有一艘沒裝載石油的被摧毀。外媒報導稱，該網絡長期旨在提供伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）及德黑蘭的區域代理人「抵抗軸心」（又稱抵抗之弧）資金。

該司令部司令古柏在上述聲明提到，這次行動向ＩＲＧＣ發出的訊息很明確，即「要是朝我們兩艘船開火，那我們將令你們付出更大的經濟代價，就是摧毀你們三艘船。我們將毫不猶豫捍衛美軍官兵，必要時我們將摧毀伊朗為數不多而且容易受攻擊的石油船隊」。

該司令部並發布其中一艘伊朗油輪「M／T Kylo號」被擊沉畫面，並暗酸該船已沉入阿曼灣海底，「跟（二月底開戰後陸續）沉沒海底的伊朗海軍作伴」。

ＩＲＧＣ海軍部隊也聲明，分別攻擊三艘美國船舶和未在荷莫茲海峽「指定航線」航行的三艘油輪，作為美軍同日攻擊三艘伊朗油輪的回應。ＩＲＧＣ海軍部隊攻擊一艘企圖駛入荷莫茲海峽伊朗「保護區」的美軍無人艇；對此，美國中央司令部發言人霍金斯駁斥說，這個消息發自伊朗官媒，「完全是謊言」。

官媒「伊朗通訊社」（ＩＲＮＡ）六日報導，伊朗國會議長兼首席談判代表卡利巴夫同日在國會指稱，「美國人必定已經明白，『對等回應』的時代結束了」，任何對伊朗利益及安全的侵犯，都將收到伊朗更迅速且猛烈的回應。即伊朗對美報復不只「以牙還牙」，更是「加倍奉還」。

卡利巴夫並強調伊朗內部此時團結一致的重要性；維護「內部團結」與「對外的嚇阻力」，是伊朗因應敵人的重要手段，任何削弱這兩個手段的言行，均不符伊朗最高領袖穆吉塔巴的要求。

美國和以色列二月底聯手對伊朗開戰，已逾半年。美伊六月雖曾達成十四點諒解備忘錄的初步和平協議，但此後雙方仍斷續交火，除了「熱戰」，也加大經濟施壓，相關談判也已破裂。