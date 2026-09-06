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以媒曝光情報！伊朗密謀複製哈瑪斯恐攻 聯手4路勢力圍攻以色列

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗首都德黑蘭阿扎迪廣場8月2日展示多枚伊朗國產飛彈。法新社
伊朗首都德黑蘭阿扎迪廣場8月2日展示多枚伊朗國產飛彈。法新社

耶路撒冷郵報5日報導，以色列情報顯示，伊朗正協調黎巴嫩真主黨、加薩哈瑪斯、葉門青年運動及伊拉克親伊朗民兵，試圖對以色列發動大規模、多戰線同步攻擊，避免重演2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列時，各戰線未能同步投入的情況。

根據以色列方面評估，伊朗目前規畫的攻擊模式，是讓自身力量與旗下區域盟友從戰事一開始便同時行動，把多戰線作戰直接納入整體戰略，而非像2023年10月7日一樣，由哈瑪斯率先單獨發動攻擊，再期待其他勢力後續加入。

以軍在加薩查獲的哈瑪斯內部文件顯示，已故哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）當時其實曾設想擴大戰事，把黎巴嫩、敘利亞及西奈半島等外部戰線一併納入，甚至要求事先建立平時與戰時的通訊機制。

不過，根據先前公開的美國與以色列評估，伊朗與真主黨事前並不知道10月7日攻擊計畫的所有細節，也不清楚確切發動日期。辛瓦當時相信，哈瑪斯若在首波攻勢取得成功，便可能進一步把真主黨與伊朗拖入更大規模戰爭。

真主黨之後雖然從以色列北部方向開火，但並未在10月7日當天上午與哈瑪斯同步發動大規模攻勢。阿拉伯媒體報導，德黑蘭如今正試圖改變這種模式，讓不同戰線能在同一時間對以色列展開攻擊。

報導也指出，伊朗近期正重新強化「抵抗軸心」內部的協調。以色列國防軍8月發現，哈瑪斯與真主黨在伊朗協助下重新加強聯繫，並開始協調擴大行動，企圖同時從以色列南北兩側增加壓力。

此外，近期也有消息指出，伊朗聖城部隊高層曾與真主黨、青年運動及伊拉克民兵指揮官討論擴大衝突。2名伊斯蘭革命衛隊高階軍官稱，聖城部隊官員曾與3方指揮官舉行電話會議，伊朗顧問也直接在當地提供協助。

與此同時，伊朗據報正加速生產飛彈與無人機，並重建先前遭破壞的軍事能力。隨著真主黨遭受重創、敘利亞阿塞德政權垮台，伊拉克親伊朗民兵與葉門青年運動在伊朗區域網絡中的重要性也進一步上升。

以色列方面評估，各方近期不僅增加聯合訓練，作戰與人員聯繫也更加緊密，在政治及軍事決策上的協調程度都有所提升。相較2023年10月7日前，如今伊朗陣營的區域布局已出現明顯變化，其中伊拉克與葉門勢力扮演的角色更加重要。

伊朗 美國 以色列 哈瑪斯

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