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影／伊朗油輪翻覆沉沒畫面曝！美軍狠酸：與海底伊朗海軍作伴
總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」報導，美國中央司令部5日報復攻擊3艘伊朗油輪，隨後更公布其中一艘油輪在阿曼灣遇襲後，船身嚴重傾斜並翻覆沉沒的畫面，狠酸這艘油輪「與沉在海底的伊朗海軍作伴」。
中央司令部5日證實，在哈格島外海與賈斯克附近，分別癱瘓革命衛隊油輪Downy號與Stark 1號；另在阿曼灣要求船員棄船後，摧毀未載油的Kylo號，以此回應稍早伊朗企圖攻擊美軍1艘航艦與1艘驅逐艦。
中央司令部隨後發布Kylo號被擊沉的畫面，並表示「憑藉美國軍人的精準行動與專業表現，M/T Kylo號5日已沉入阿曼灣海底，與沉沒海底的伊朗海軍作伴」。
此前，中央司令部才公布打擊3艘油輪影片，可見船身被擊中瞬間引爆強烈火光並冒出大量濃煙。
美國與伊朗5日在荷莫茲海峽展開新一輪報復攻擊，中央司令部稱這3艘油輪隸屬伊朗價值數十億美元的「影子網絡」，為革命衛隊及其海外代理勢力提供資金。
伊朗隨後宣布加強對區域美軍艦的攻擊，且稱已鎖定3艘海峽油輪，以及另外3艘與美國有關的船隻。
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