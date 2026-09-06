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美軍轟3艘伊朗油輪畫面曝光！美司令嗆加倍奉還 伊朗報復鎖定6艘船

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美軍襲3油輪反擊伊朗飛彈攻勢 荷莫茲控制權爭奪升級

中央社／ 華盛頓5日專電

美軍中央司令部今天表示，在伊朗向包括1艘航空母艦在內的2艘美國海軍軍艦發射彈道飛彈後，美軍打擊了3艘伊朗油輪；美伊雙方爭奪全球重要航道荷莫茲海峽的戰鬥持續升級。

美軍中央司令部（CENTCOM）聲明寫道，一艘美國航艦及一艘驅逐艦躲過「伊朗多次無端襲擊」，無美方官兵受傷。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，美方官員表示，儘管伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在整個美伊衝突中持續向美軍發射彈道飛彈，但這次企圖攻擊美軍軍艦的行為被視為一次重大升級。

中央司令部司令古柏（Brad Cooper）透過聲明指出，要傳達給伊斯蘭革命衛隊明確訊息，「若你們向我方2艘船艦開火，我們會祭出更高昂的經濟代價－除掉你們的3艘船」。

古柏說：「我們將毫不猶豫保護美軍安全，必要時，也會摧毀伊朗數量有限且暴露在外的油輪船隊。」

報導引述美國官員表示，作為懲罰德黑蘭並打擊其石油運輸能力的新戰略一環，美軍本週稍早已開始針對伊朗油輪發動襲擊。根據中央司令部公布的影片，美軍在1日的打擊行動中，也擊中了2艘油輪。

另一方面，美軍持續對伊朗港口實施海上封鎖。中央司令部表示，截至本週，美軍已強制87艘商船改道、癱瘓3艘，並登船檢查2艘，以確保封鎖規定完全被遵守。

近來美伊敵對行動升級之際，伊朗官方媒體報導，一艘油輪夜間在哈格島（Kharg Island）附近遭擊中；該島是伊朗儲存與裝載絕大部分出口原油的據點。

美軍表示，已癱瘓該艘油輪及另一艘位於伊朗賈斯克（Jask）附近的油輪。另外，中央司令部指出，美軍「徹底摧毀」一艘在阿曼灣（Gulf of Oman）的空載油輪；在指示船員棄船後，美軍對該船發動多次襲擊以確保其完全失去航行能力。

早在美伊戰爭初期，伊朗就開始襲擊行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航道的船隻，儘管伊朗曾於6月與美國簽署開放海峽的初步協議，但後來為了抗議美國引導船隻通過該海峽的作法，又重新展開攻擊。

近期，2艘運載沙烏地阿拉伯石油的油輪試圖在半夜穿越該海峽，但都遭到伊朗襲擊。當時這2艘油輪都行駛在美軍於阿曼沿岸附近劃設的航道上；這條航道目的在於打破伊朗對該水域的控制，卻也因此成為伊朗火力攻擊的目標。

美伊戰火在8月底再度升溫，美軍對伊朗沿岸發動了新一輪空襲，為整整一個月來首見，展現出奪得荷莫茲海峽控制權的決心。

在美伊戰爭爆發之前，全球約1/5的石油與天然氣經由荷莫茲海峽運送。伊朗對該海峽的掌控，一直是德黑蘭當局在戰爭及停戰談判中最主要的籌碼。

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