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美軍稱船艦躲過飛彈來襲後 成功打擊伊朗3艘油輪

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國軍方今天指出，海軍船艦遭革命衛隊鎖定為飛彈襲擊目標，但沒有造成傷亡後，美軍已經打擊位於中東地區海域的3艘伊朗油輪

美軍中央司令部（CENTCOM）發布聲明寫道，一艘航艦以及一艘驅逐艦躲過「伊朗多次無端襲擊」，無美方官兵受傷。

這份聲明提到，有2艘伊朗油輪「永久失去運作能力」，第3艘空載的油輪則被摧毀。

美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）透過這份聲明表示，「要傳達給（伊朗）伊斯蘭革命衛隊（IRGC） 明確訊息：若你們向我方兩艘船艦開火，我們會祭出更高昂經濟代價－除掉你們的3艘船」。

美軍中央司令部的聲明還說，這些油輪隸屬於一個影子網路（shadow network），其運作是為了提供資金給伊朗革命衛隊。

美伊兩國戰火衝突持續了超過半年時間，美國總統川普（Donald Trump）先前曾表態，他想要扼殺伊朗的經濟。

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