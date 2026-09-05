美中央司令部：伊朗襲擊美軍航艦與驅逐艦 美報復攻擊伊朗油輪

美國中央司令部5日表示，鑒於伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）試圖以彈道飛彈攻擊美軍1艘航艦及1艘驅逐艦，因此加以報復。

波斯灣的伊朗石油樞紐哈格島附近，5日傳出多起爆炸聲。原本伊媒報導，1艘卸貨中的伊朗油輪在哈格島附近被美軍1枚飛彈，或4枚不確定是飛彈還是火箭的「發射體」擊中。

但負責中東戰事的中央司令部稍晚表示，美軍在哈格島和阿曼灣的伊朗西斯克（Jask）港附近，攻擊3艘伊朗油輪，作為IRGC上述攻擊的報復，且伊方這次攻擊並未得手，也未造成美軍人員傷亡。