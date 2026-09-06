美伊衝突半年 18美軍陣亡…川普：戰爭對美是小事一樁

美國與伊朗衝突已持續超過六個月，造成18名美軍官兵死亡及汽油價格飆升。不過，美國總統川普4日再度淡化戰事，稱這場戰爭對美國只是「小事一樁」，並暗示可能攻擊伊朗地下設施「鎬山」。

副總統范斯3日說，大規模作戰行動幾個月前就已結束，因此現在的美伊衝突不應算是「戰爭」。川普4日在橢圓形辦公室表示：「很多人不說這是戰爭。我說是軍事衝突，因為對我們來說只是小事一樁，不是什麼大事。」

儘管美伊雙方仍不時互相攻擊，川普仍稱戰事只是斷斷續續、規模不大，美軍也只是間歇性發動攻擊。川普表示：「說我們現在沒有在打仗，其實很符合事實。現在沒有戰鬥。」

川普還大談可能繞過荷莫茲海峽的新航線與輸油管線，包括一條經由敘利亞的陸路替代路線，並稱荷莫茲海峽最後會變成「一條糟透了、其實已經沒什麼必要的海峽」。他也暗示，美國可能攻擊伊朗納坦茲核子設施附近、防禦嚴密的「鎬山」地下設施，美國情報部門正密切監控當地活動。他說：「我們可能很快就會打擊鎬山。只要情況不對，我們就打他們。我們會狠狠打擊他們。」

對於俄烏戰爭仍懸而未決，川普則說，「俄烏之間是個性問題」，由於烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統普丁間的仇恨非常深，因此造成阻礙，但這場衝突必須解決。俄國官媒塔斯社5日引述克宮發言人佩斯科夫報導，普丁已下令，自6日零時起，「三天內不得打擊基輔」。