川普出手了？石油樞紐哈格島附近爆炸聲響 傳伊朗油輪遭美飛彈襲擊

在華府與德黑蘭爆發新一波衝突數日後，伊朗半官方法斯通訊社今天報導，位在波斯灣的伊朗石油樞紐哈格島的附近傳出多起爆炸聲響。

法斯通訊社（Fars News Agency）報導，其駐哈格島（Kharg Island）記者聽到爆炸聲，但未見濃煙。學生新聞網（Student News Network）則稱，一艘伊朗油輪在哈格島附近遭到美國的飛彈襲擊。

在2月28日美國與以色列發動這場戰爭之前，哈格島處理伊朗90%石油出口。

美國總統川普8月30日曾在社群媒體發布貼文，稱哈格島「正被炸成碎片」，並附上一段由人工智慧（AI）生成的影片。

沒有證據顯示哈格島當時遭到攻擊。川普可能藉此對伊朗進行嚇阻和施壓。