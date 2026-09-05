選前淡化伊朗戰事 川普：對美國而言僅「小菜一碟」

隨著期中選舉愈來愈近，美國總統川普今天表示，伊朗戰爭對美國而言只是「小菜一碟」，這是他的政府在選前試圖淡化這場衝突的最新舉動。

法新社報導，川普發表上述言論前一天，美國副總統范斯（JD Vance）才表示「我不會稱這是戰爭」，儘管美伊在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的衝突近期明顯升高。

當記者在白宮橢圓形辦公室詢問他對范斯言論的看法時，川普說：「很多人不稱它為戰爭。我稱之為軍事衝突，因為對我們來說這只是小菜一碟。」

川普接著表示：「這不是什麼大事。我們處理過委內瑞拉，也在處理這件事。」當時他身旁圍繞著受邀出席兩項牛肉加工行政命令簽署儀式的牧場主。

美伊戰爭已造成18名美軍及數千名伊朗人死亡，目前陷入僵局，伊朗則持續干擾這條具有戰略重要性的水道航運。然而，隨著燃料價格上漲可能導致川普所屬的共和黨在期中選舉失去國會控制權，川普政府一直試圖淡化這場衝突的影響。

川普表示，美軍仍在進行「間歇性打擊」，但「我們現在沒有交戰」。

他再次宣稱，美國實際上已控制了荷莫茲海峽，並摧毀伊朗軍事力量。

川普說：「我們所做的一切令人難以置信。我們接管了委內瑞拉，而基本上也已接管了伊朗。」

當記者追問，已有18名美軍死亡，為何仍將這場戰爭稱為「小菜一碟」時，不耐煩的川普將伊朗戰爭與美國歷時多年的越戰及阿富汗戰爭相提並論。

他表示：「我不認為你怎麼稱呼它很重要。真正重要的是，我們已取得巨大的成功。我們阻止了伊朗擁有核武器。」