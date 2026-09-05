伊拒認輸 美伊衝突 范斯：不知何時結束

美伊戰爭進入第七個月，十一月美國期中選舉也日益接近。美國副總統范斯三日在白宮指稱，不會稱美伊衝突為戰爭，也坦言無法預測何時結束，「要去問伊朗」，且在伊朗於荷莫茲海峽停止攻擊船舶前，美伊現在沒有對話。

美聯社四日報導說，從川普政府施壓伊朗的最新動作來看，已決定從八月下旬的經濟戰，轉向經濟和軍事並行的兩手策略。

由於德黑蘭仍負隅頑抗，在美軍大規模空襲下依然拒絕認輸，因此美國總統川普已改採結合加大經濟施壓力道，與可能升高「毀滅性」武力的新做法。美國財長貝森特八月廿四日先宣布，對伊朗及其貿易夥伴祭出「經濟孤立行動」的二級制裁，緊接著自八月卅日至九月一日，三天內兩度恢復空襲伊朗。

對於伊朗紅新月會指控美軍一日空襲殺害在伊朗濱海城鎮古希斯塔克一戶民宅參加婚禮的平民，釀成包括一名四歲男童的四人罹難、六十八人受傷的慘劇，范斯對此「高度懷疑」且聲稱伊朗官媒報導不可靠，美方正調查此事真相，但「有時難免會發生這種事」。

路透三日報導，此事很可能是美軍武器直接命中，而非擊中其他目標波及或誤射導致。美軍當晚攻擊距婚禮現場約一三五公尺的通訊塔。有軍武專家認為，爆炸現場的情況較符合美軍五百磅（約二二七公斤）空投武器，而非伊朗防空飛彈，部分殘骸疑似為美軍常用的滑翔炸彈「聯合防區外遠距遙控精準彈藥」（ＪＳＯＷ）。

古希斯塔克的慘劇又一次引發世人對美伊戰爭殃及平民的憂慮。美國和以色列二月底聯手對伊朗開戰當天，美軍飛彈擊中伊南城鎮米納布一所女子小學，造成至少一七五人喪生且大多是孩童。