美經濟孤立行動見效 伊抱怨：愈來愈窮

路透三日引述三位高階伊朗消息人士報導，川普政府八月宣布對伊朗祭出經濟孤立行動，九月伊朗原油裝船量從去年同期的每日一七○萬桶銳減至約廿六萬桶。美國擴大次級制裁後，伊朗仰賴掩護公司、未登記油輪和走私網規避制裁的成本大幅升高，取得外匯與進口物資也更困難。

德黑蘭一家私部門員工馬赫納茲對路透抱怨，「我們每天都愈來愈窮」。

美國擴大次級制裁，鎖定和伊朗做生意的國家，企圖阻止德黑蘭利用美元交易結算石油收入，不讓德黑蘭獲得進口重要商品及原物料的資金。石油收入銳減使德黑蘭資金日益吃緊，更難負擔繞過美國等國際間制裁所需的高額成本。

阿拉伯聯合大公國八月十九日也宣布，暫停與伊朗全部的商業及金融往來，也斷了伊朗一條重要的貿易及資金管道。伊朗總統裴澤斯基安八月廿八日坦言，該國的進出口貿易總額跌幅已達百分之廿五與卅五間；且近幾周情況快速惡化。

伊朗貨幣里亞爾近來跌至新低，一美元兌里亞爾的匯率，已從一年前的約一百萬里亞爾大貶至目前的逾二二○萬里亞爾。伊朗汽油的庫存也只夠撐約兩個月，儘管伊朗是產油大國，但由於提煉能力有限，仍必須進口汽油。

伊朗過去十二個月平均通膨率達百分之六十九點九，食品、飲料及菸草的價格漲幅，更接近此一數字的兩倍；失業率攀升至百分之九點一，就業人口年減約四十五萬人；平均月薪僅約一二五美元（台幣約三九八一元），遠低於伊朗官方估計的每戶每月約四五○美元基本生活支出。