伊朗婚禮遭炸4死68傷！專家：很可能遭美軍500磅炸彈直擊

美國中央司令部（CENTCOM）先前宣布，1日在伊朗南部各地發動多次攻擊，但當地一場婚禮卻發生爆炸。武器專家分析路透查證的影像後表示，爆炸很可能是美國彈藥直接命中造成，而不是彈藥擊中另一個目標後反彈所致。

這起事件發生在小鎮庫海斯塔克（Kuhestak）。2名美國官員表示，美軍當天曾攻擊鎮上的電信塔。衛星影像顯示，該座電信塔距離婚禮舉行地點約135公尺；伊朗媒體報導，這座民用電信塔約在當地時間晚間9時30分遇襲。路透查證的影像則顯示，攻擊後沾血的鞋子散落在瓦礫中，在伊朗當地常見的婚禮裝飾也散落四處。

2個人權監測團體通報，這起事件造成4人死亡、68人受傷，死者名單也獲伊朗媒體證實。目擊者表示，數十名居民當晚聚集在當地一棟住宅內舉行婚禮。一名目擊者在語音訊息中說：「庫海斯塔克被摧毀了。4棟、5棟、10棟房屋被摧毀。很多人被壓在瓦礫下。願上帝幫助我們。」

經路透查證並由專家檢視的影像顯示，一枚彈藥很可能在聚會期間擊中建築物屋頂。4名武器專家表示，現場破壞情況與直接命中一致，而非彈藥先擊中其他目標再反彈所致；其中3人認為，這枚彈藥很可能是美國武器，而不是偏離方向的伊朗防空飛彈。

前美國陸軍爆裂物處理技術員鮑爾（Trevor Ball）指出，很可能是一枚美國彈藥在接觸屋頂或屋頂正上方引爆，顯然是直接命中，「不可能是附近電信塔遭攻擊後產生的碎片造成」。他也從伊朗媒體展示的武器碎片中辨識出，「其中一些殘骸」屬於聯合距外武器（JSOW），也就是美軍常用的一種滑翔炸彈。

路透無法查證這些碎片是否來自遇襲現場，但曾專門從事反恐炸彈處理並擁有爆炸工程博士學位的英國陸軍退役准將柯列特（Gareth Collett）同意鮑爾的觀點，表示現有證據傾向支持這是一枚美軍500磅空投彈藥，而不是伊朗防空飛彈，現場也未見防空彈頭通常會產生的破片。

不過，柯列特也說：「考慮到投下的炸彈數量，即使使用最先進的導引系統，這種情況偶爾也會發生。」

庫海斯塔克事件再度引發外界對美伊戰爭中平民傷亡的擔憂，也是自2月伊朗米納卜（Minab）一所小學遭飛彈擊中以來，最引人注目的案例。美國總統范斯3日表示，美國正在調查這次攻擊。他說：「我們正在調查，因為我們顯然很在意這件事。我們想知道發生了什麼。」