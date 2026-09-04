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以色列總理信心喊話 稱伊朗垮台指日可待

中央社／ 耶路撒冷3日綜合外電報導

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，他有信心伊朗伊斯蘭共和國很快將垮台，並說在美國恢復攻擊後，伊朗政權比以往更加虛弱。

法新社報導，尼坦雅胡在與以色列軍事領導層出席活動時說：「這個政權目前搖搖欲墜，比以往更加虛弱，正在求生存。」

他表示：「我相信我們能夠一勞永逸地消除這個威脅，也就是推翻這個政權。這仍是我們眼前核心任務，但現在近在眼前，並非不可能，指日可待。」

尼坦雅胡數十年來將伊朗這個神職統治國家形容為生存威脅，今年2月底與美國聯手對伊朗發動攻擊，不過美國總統川普在4月突然宣布停火。

美國本週加強對伊朗經濟施壓並恢復空襲，促使伊朗反擊美國在波斯灣的盟邦、約旦以及伊拉克庫德斯坦自治區（Iraqi Kurdistan），但並未攻擊以色列。

尼坦雅胡說：「要說他們沒有攻擊我們，這絕非偶然。他們攻擊所有人，唯獨沒有動我們。」

「他們知道我們的實力，知道我們武器的威力以及決心。」

以色列將於10月27日舉行大選，部分民調顯示尼坦雅胡支持度落後，反對派領袖指責他在伊朗方面表現不力。

以色列 伊朗 總理 美國

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