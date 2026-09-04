伊朗攻擊波灣美軍基地 華府稱正在調查婚禮空襲案

伊朗今天表示，已對科威特及阿拉伯聯合大公國境內的美軍基地發動攻擊，同時矢言為一場遭美方空襲的婚禮復仇。美國副總統范斯則表示，這起案件正在調查當中。

法新社報導，美方8月30日發動突襲後，美伊又開始交火，加劇這場持續6個月戰爭的僵局。伊朗仍持續箝制戰略要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），美國也加強對伊朗港口的封鎖行動。

科威特軍方今天表示，擋下一波來自伊朗的飛彈及無人機攻擊；伊朗軍方則宣稱擊中「科威特賈比爾空軍基地（Ahmad al-Jaber Air Base）」。

科威特另形容，這起攻擊「嚴重違反國際法規範」。

伊朗軍方還表示，他們攻擊位於阿聯的明哈德空軍基地（Al Minhad Air Base），但阿聯回報並無這類攻擊。

這一系列空襲發生前，伊朗紅新月會（Iranian RedCrescent）指出，1日晚間在伊朗沿海城鎮古希斯塔克（Kuhestak）舉行的一場婚禮遭飛彈襲擊，造成4人死亡，其中包括一名兒童，另有超過50人受傷。

范斯表示，華府正在調查這起據稱發生的攻擊案，但對來自伊朗的消息表示懷疑。

他在白宮簡報會中說：「我知道我們正在調查當中。」

「我要說的是，到目前為止，伊朗官方媒體對於這場衝突的報導並不怎麼可靠。因此我對這一說法抱持極度懷疑。」

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）今天發誓要為遇害者復仇；美軍中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯（TimHawkins）則說，跟伊朗革命衛隊不一樣，美軍絕不會以平民為目標。