期中選舉優先 美伊戰爭恐在選後升溫

美國總統川普二日再次聲稱美國已控制關鍵的荷莫茲海峽，並提議改名為「川普海峽」，同時表示新一輪對伊朗攻擊可能不會持續太久。知情人士透露，川普的資深幕僚正推動避免伊朗戰爭在十一月期中選舉前升溫，以減少共和黨的選舉損失。

川普在社群平台寫道，既然荷莫茲海峽現在已在美國控制之下，「我們是不是應該改名為『川普海峽』？？？就像美國本身一樣，這個海峽將比以往任何時候都更加『火熱』！」

彭博報導，川普當天被問到這則貼文時表示，「這只是隨口說說」。至於過去幾天美伊衝突升溫，轟炸伊朗行動可能持續多久，他說，「我不認為會太久」。

川普表示：「他們試圖沿荷莫茲海峽建造的新設備，都被我們摧毀了，有些是防禦性的，有些是攻擊性的。昨晚的攻擊非常猛烈，我們也準備好隨時再發動一次。」

路透報導，共和黨目前正全力投入選戰，以捍衛在參議院和眾議院的微弱多數。消息人士表示，讓戰爭在選前大致維持受控，有助避免這場不受歡迎的衝突主導新聞焦點。白宮官員則考慮在十一月三日投票後加大軍事行動，但是否恢復全面衝突仍未確定。

川普政府目前希望對伊朗施加更大經濟壓力，試圖在未來談判中迫使伊朗讓步。一名白宮官員表示：「我們正在持續對伊朗施壓，但十一月的選舉是優先事項。」

消息人士指出，戰術性暫停也能讓美軍獲得喘息空間，補充已嚴重耗盡的彈藥庫存。