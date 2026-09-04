美軍苦撐 5萬兵力陷伊朗 恐打到明年

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美軍1日再度打擊伊朗境內防空、雷達、布雷設備與通訊設施，稱是回應伊朗企圖攻擊荷莫茲商船與中東美軍。路透
美軍1日再度打擊伊朗境內防空、雷達、布雷設備與通訊設施，稱是回應伊朗企圖攻擊荷莫茲商船與中東美軍。路透

美國六個月前對伊朗發動軍事行動時，國防部長赫塞斯承諾將迅速、果斷打擊，避免陷入長期糾纏。不過，華爾街日報二日報導，知情人士透露，赫塞斯如今正悄悄延長部隊部署時間，顯示美伊衝突可能拖到明年。

知情人士表示，延長部署是軍事戰略的一環，讓美國總統川普在這場戰爭中保有選擇空間。然而，就在五角大廈全力投入之際，川普對下一步卻釋出互相矛盾訊號。他近幾周支持對伊朗施加經濟壓力，希望迫使德黑蘭回到談判桌，但伊朗沒有顯示任何退讓跡象。

美方官員透露，川普與資深幕僚正私下討論是否宣布美伊戰爭結束，川普也支持這個想法。幕僚則提醒，如果戰事升級、超出近期的報復性攻擊，可能危及共和黨十一月期中選舉選情。

在川普等待經濟施壓戰略是否奏效之際，美軍仍在中東部署五萬兵力，目前任務包括攔截伊朗飛彈、為荷莫茲海峽商船提供掩護，以及封鎖伊朗港口和沿海地區。如果川普選擇升高戰事，美軍也隨時準備發動更大規模攻勢。不過，隨著衝突持續拖延，五角大廈不斷拉長部隊部署時間。

知情人士透露，軍艦官兵、防空部隊及傘兵等都接獲命令，留駐中東時間將延長。負責攔截伊朗飛彈和無人機的陸軍防空部隊，標準部署期已從九個月延長至十二個月；一些原本計畫部署在歐洲及太平洋、後來轉往中東的部隊，更已部署超過一年。陸軍八十二空降師兩千人今年三月調往中東，官兵家屬接獲信函顯示，該師部分兵力將在中東待到明年。

一名海軍官員表示，美國目前在中東水域部署十九艘軍艦，包括兩艘航空母艦和十三艘飛彈驅逐艦。由於持續執行封鎖伊朗港口命令，艦艇與官兵瀕臨極限。知情人士表示，多艘驅逐艦在伊朗戰爭最初幾波攻擊時便被派往中東，如今持續執行封鎖任務，已在海上航行數個月，不像過去每個月就能休整一次。

這場衝突已導致現代史上持續時間最長的海軍部署。福特號航空母艦在海上航行十一個月，於五月返回母港，成為蘇聯解體以來部署時間最長的航空母艦。林肯號航空母艦剛結束另一次長時間部署停靠泰國準備返回母港，這次部署期間的惡劣環境給官兵帶來沉重負擔。羅斯福號航空母艦正準備前往中東，可能在當地停留至明年春季。

知情人士指出，長期大規模部署讓軍人及家屬承受壓力，也造成裝備維修積壓，可能需要數年才能消化。巴林美軍後勤基地被伊朗炸毀，導致中東後勤支援受阻，軍艦上的水兵和陸戰隊員處境更加艱難，無法就近補給或離艦休息。

哈德遜研究所資深研究員克拉克指出，航空母艦繼續留在中東，顯示川普政府希望在戰事升高時仍維持強大進攻能力。他說：「他們正在準備長期維持這種部署，可能持續到明年。但要維持這種規模，就必須犧牲其他地區的軍力。換句話說，他們幾乎是把未來一年的軍事部署重心都押在伊朗。」

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