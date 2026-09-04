美伊衝突加劇油價上漲 以色列暗示擴大介入戰爭

伊朗發動新一輪報復性打擊，而以色列也暗示準備加大對這場戰爭的介入，進一步加劇了該地區能源供應風險，引發油價上漲。知情人士則透露，現在美國國防部長赫塞斯正悄悄延長美軍部署，顯示這場衝突很可能會一路延續至2027年。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油期貨3日上漲0.9%，攀抵每桶96.49美元；西德州中級原油期貨揚升1.3%，報每桶92.20美元。

據伊朗官方的伊斯蘭共和國通訊社報導，伊朗軍方3日表示已使用飛彈和無人機襲擊美國位於科威特和阿聯的軍事基地。科威特表示，已對此作出應對；阿聯尚未宣布發生任何相關事件。

以色列則暗示，如有必要，已準備重新投入戰鬥。以色列國防部長卡茲表示，如果伊朗襲擊以色列，將意味著以色列在對德黑蘭政權採取反擊行動時不再受到現有限制的約束，「我們將打擊所有國家層面的、軍事和民用基礎設施 （包括能源基礎設施），讓伊朗倒退回石器時代」。

美媒引述知情人士指出，隨著衝突持續拖延，五角大廈的部隊部署時程也隨之拉長。知情人士說，包括軍艦船員、防空部隊及傘兵在內的部隊，都接獲命令留在當地，駐紮時間超出原先預期。這是使美方在戰事中擁有更多選擇，所規劃的開放式軍事戰略一部分。

然而，在該地區部署19艘軍艦、防空部隊、戰鬥機中隊以及傘兵，已讓官兵及其家屬承受沉重壓力，更引發可能需要數年時間才能消化的裝備維修積壓問題。

五角大廈採取全力投入的軍事策略之際，川普2日再次聲稱美國控制關鍵的荷莫茲海峽，並提議改名為「川普海峽」，同時表示新一輪對伊朗攻擊可能不會持續太久。

美軍三天內第二度攻擊伊朗，鎖定南部沿岸雷達系統和布雷能力。川普說：「他們試圖沿荷莫茲海峽新建的設備，我們全部摧毀了，有些是防禦性、有些是攻擊性。」他並說，美軍前一晚發動猛烈攻擊，「只要我們想，隨時準備再來一次」。