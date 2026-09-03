快訊

狠詐慈濟10.6億 律師陳昱瑄又騙投資公司5400萬…再遭追加起訴

雨區擴大！17縣市大雨特報 恐一路下到明天、外加雷擊強陣風

國稅局高官爆貪汙！簡任稽核涉收賄擁頂級豪宅 多名會計師遭收押

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊重啟交火 川普幕僚力阻期中選舉前戰況升級

中央社／ 科威特/華盛頓3日綜合外電報導

科威特今表示正面臨來自伊朗的飛彈與無人機攻擊。美國總統川普2日說，美伊重燃的衝突「不會持續太久」；川普的高階幕僚正力圖避免伊朗戰事在11月期中選舉前再升級。

CNBC新聞網報導，科威特政府呼籲居民遵循安全與防護指示，強調在境內聽到的所有爆炸聲，都是防空系統攔截敵方目標所致。伊朗國營媒體「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（IRIB）表示，這些攻擊目標是美軍在科威特的基地。

川普2日面對媒體時說：「我不認為這還會弄太久……我不知道他們（伊朗）還能撐多長。」

他形容美軍1日對伊朗發動的是「非常猛烈的攻擊」，還說美國已準備好「隨時」進一步展開軍事行動。

伊朗在美軍1日發動攻擊後展開報復，將目標指向美國在區域內的盟友約旦與巴林。

另據路透社披露，川普的高級幕僚們正設法避免伊朗戰事在11月期中選舉前進一步升級。副總統范斯（JD Vance）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）正力求讓衝突保持相對「不顯眼」，直到期中選舉結束。

路透社引述4名知情相關討論的人士透露，這是為將戰爭對共和黨的選情衝擊壓至可控範圍。美國社會對這場戰事的反感居高不下。

麻薩諸塞大學安模斯特分校（University ofMassachusetts at Amherst）8月針對1000人所做的一項民調顯示，超過2/3的受訪美國民眾不滿川普處理這場戰爭的方式，幾乎同樣比例的受訪者也對總統整體表現感到不滿。

川普 美伊 期中選舉 伊朗 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美伊爆發7月以來最大規模交火！伊朗居民心驚：像是世界末日

發文喊荷莫茲改名！川普稱襲伊朗不會太久 期中選後恐升溫

美伊衝突再升級！美軍襲擊伊朗婚禮 首席談判代表怒了：美國是撒旦

美伊戰爭恐拖到2027？赫塞斯悄悄延長部署 5萬官兵續留中東

相關新聞

喜宴成戰火悲劇！伊朗婚宴疑遭美飛彈攻擊4死68傷 最新消息一次看

根據人權團體說法與伊朗媒體報導，一枚美國飛彈擊中伊朗南部一棟民宅，當時有數十人聚集慶祝一名漁夫女兒的婚禮，這起事件造成4...

美伊戰爭恐拖到2027？赫塞斯悄悄延長部署 5萬官兵續留中東

美國6個月前對伊朗發動軍事行動時，國防部長赫塞斯承諾將迅速、果斷打擊，避免陷入長期糾纏。不過，華爾街日報2日報導，知情人士透露，赫塞斯如今正悄悄延長部隊部署時間，顯示美伊衝突可能一路拖到2027年。

美伊爆發7月以來最大規模交火！伊朗居民心驚：像是世界末日

美國與伊朗爆發7月以來規模最大交火，中東地區籠罩在衝突再度升溫的陰影下。美國近日空襲伊朗南部沿海地區，德黑蘭則向區域內的...

川普稱新一波攻伊不會太久 宣稱美國掌控荷莫茲海峽

美國總統川普周三淡化美伊戰事拖延的疑慮，說新一波打擊「不會太久」，並再次宣稱美國掌控荷莫茲海峽。但川普同時仍警告，美軍隨時準備再次出手，美伊也都沒有重返談判桌的跡象，荷莫茲海峽油流和能源價格仍面臨戰事擴大的威脅。

發文喊荷莫茲改名！川普稱襲伊朗不會太久 期中選後恐升溫

美國總統川普2日再次聲稱美國控制關鍵的荷莫茲海峽，並提議改名為「川普海峽」，同時表示新一輪對伊朗攻擊可能不會持續太久。不過，知情人士透露，川普的資深幕僚正推動避免伊朗戰爭在11月期中選舉前升溫，以減少共和黨的選舉損失。

展現控制權 川普暗示要將荷莫茲海峽改名為川普海峽

美國總統川普今天建議，應將荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）更名為「川普海峽」（Trump Strait）。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。