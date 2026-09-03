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美伊重啟交火 川普幕僚力阻期中選舉前戰況升級
科威特今表示正面臨來自伊朗的飛彈與無人機攻擊。美國總統川普2日說，美伊重燃的衝突「不會持續太久」；川普的高階幕僚正力圖避免伊朗戰事在11月期中選舉前再升級。
CNBC新聞網報導，科威特政府呼籲居民遵循安全與防護指示，強調在境內聽到的所有爆炸聲，都是防空系統攔截敵方目標所致。伊朗國營媒體「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（IRIB）表示，這些攻擊目標是美軍在科威特的基地。
川普2日面對媒體時說：「我不認為這還會弄太久……我不知道他們（伊朗）還能撐多長。」
他形容美軍1日對伊朗發動的是「非常猛烈的攻擊」，還說美國已準備好「隨時」進一步展開軍事行動。
伊朗在美軍1日發動攻擊後展開報復，將目標指向美國在區域內的盟友約旦與巴林。
另據路透社披露，川普的高級幕僚們正設法避免伊朗戰事在11月期中選舉前進一步升級。副總統范斯（JD Vance）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）正力求讓衝突保持相對「不顯眼」，直到期中選舉結束。
路透社引述4名知情相關討論的人士透露，這是為將戰爭對共和黨的選情衝擊壓至可控範圍。美國社會對這場戰事的反感居高不下。
麻薩諸塞大學安模斯特分校（University ofMassachusetts at Amherst）8月針對1000人所做的一項民調顯示，超過2/3的受訪美國民眾不滿川普處理這場戰爭的方式，幾乎同樣比例的受訪者也對總統整體表現感到不滿。
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