喜宴成戰火悲劇！伊朗婚宴疑遭美飛彈攻擊4死68傷 最新消息一次看

根據人權團體說法與伊朗媒體報導，一枚美國飛彈擊中伊朗南部一棟民宅，當時有數十人聚集慶祝一名漁夫女兒的婚禮，這起事件造成4人死亡，另有至少68人受傷。

美聯社報導，1日，位於荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）沿岸的古希斯塔克（Kuhestak）發生劇烈爆炸，伊朗半官方的法斯通訊社（Fars）播出的監視畫面顯示，竄出的火球照亮夜空。當時美國正在對伊朗南部發動最新一輪轟炸行動，美軍表示，這些攻擊的目標是防空設施、雷達系統與海事資產。

古希斯塔克是分布於荷莫茲海峽貧脊沿岸的一連串小鎮之一，這個咽喉要道已成為美伊戰爭的主要戰線。古希斯塔克距離米納布鎮（Minab）約30公里，在2月28日美國與以色列發動戰爭的首日，美國飛彈也曾擊中米納布鎮一所小學，造成100多名兒童喪生。

美軍中央司令部（U.S. Central Command）發言人、海軍上校霍金斯（Tim Hawkins）表示，美軍正在調查有關婚禮遇襲的報導。他不願透露軍方是否已展開正式調查。

古希斯塔克位於伊朗偏遠地區，目前傳出的資訊不多，以下是美聯社掌握到的情況。

● 一枚飛彈擊中婚宴

伊朗國家媒體報導，至少有一枚飛彈擊中漁夫馬拉希（Ali Mallahi）的住家，當時他正在慶祝女兒的婚禮。

馬拉希接受國家電視台訪問時，指著房屋上的破洞說：「飛彈完全炸毀房子的屋頂。」他說，與他們共用同一個院子的鄰近房屋遭另一枚飛彈擊中。跟古希斯塔克大多數居民一樣，馬拉希屬於伊朗的俾路支族（Baluch）少數民族。

目前尚無撞擊瞬間的影片畫面。但伊朗媒體播出的影片顯示，這棟房子被炸出一個彈坑，建築物的牆壁與屋頂嚴重受損，附近有一輛遭砸毀的車子，四周散落著包括婚禮賓客鞋子等殘骸。

● 伊朗官媒：飛彈攻擊造成4死逾68傷

伊朗通訊社（IRNA）與國家電視台報導，死者包括兩名女子與兩名分別為4歲與16歲的孩童，另有至少68人受傷。攻擊發生不久後，霍爾木茲甘省（Hormozgan）副省長納菲西（Ahmad Nafisi）向伊朗國家電視台透露有5人喪命。伊朗官方尚未對人數變化做出解釋。

在接收傷者的米納布（Minab）醫院裡，伊朗媒體拍到至少有兩名女孩與一名包著繃帶的女子。其中一名孩童看起來仍驚魂未定。

在醫院裡，一名頭部與手臂包著繃帶的男子說，他在前往參加婚禮途中，聽到有戰機在頭上盤旋。當他抵達婚宴時，現場就發生爆炸。

他在伊朗紅新月會（Iranian Red Crescent）發布的影片中說：「磚塊不斷落下，砸到大家的頭部。現場有許多小孩與女子受了重傷，真的有很多人。」伊朗紅新月會沒有透露這名男子的身分。

● 附近港口也遭攻擊

伊朗官方媒體報導，在這輪空襲也遭擊中的，還包括古希斯塔克港口的一座通訊塔，距離馬拉希的住家約100公尺遠。

俾路支人權文獻網絡（Balochistan Human RightsDocumentation Network）主任阿爾喬曼德（MoeinArjomand）引述目擊者說法表示，至少有兩枚飛彈擊中這座通訊塔，另一枚飛彈擊中港口的一座碼頭。

俾路支人權文獻網絡與伊朗的俾路支社群保持聯繫，指出16歲的死者是騎機車經過通訊塔附近時遭飛彈碎片擊中身亡，而非如伊朗媒體報導的是在婚禮上喪命。

另外，伊朗表示，在美軍最新一波攻擊中，有4名伊朗革命衛隊（Revolutionary Guard）成員與10名革命衛隊旗下志願民兵巴斯杰（Basij）成員喪命。官方媒體報導，共有108人受傷。

● 專家：殘骸指向美國武器

一名武器專家告訴美聯社，伊朗媒體稱用於襲擊馬拉希住家的彈藥碎片影像顯示，這是「美製空投導引武器」。

軍備研究服務（Armament Research Services）主任詹斯-瓊斯（N.R. Jenzen-Jones）最初判定這個武器是SLAM-ER巡弋飛彈，這是一種可由人為操控在飛行中重新設定目標的空射飛彈。但在檢視更多影像後，他說這更可能是遠距遙攻精準彈藥（JSOW），是一種導引炸彈，但他不排除SLAM-ER的可能性，並表示現場可能遭多種武器襲擊。 伊朗媒體報導，至少有一枚飛彈擊中漁夫馬拉希的住家，當時他正在慶祝女兒的婚禮。 美聯社