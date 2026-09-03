美伊戰爭恐拖到2027？赫塞斯悄悄延長部署 5萬官兵續留中東

美國6個月前對伊朗發動軍事行動時，國防部長赫塞斯承諾將迅速、果斷打擊，避免陷入長期糾纏。不過，華爾街日報2日報導，知情人士透露，赫塞斯如今正悄悄延長部隊部署時間，顯示美伊衝突可能一路拖到2027年。

知情人士表示，延長部署是開放式軍事戰略的一環，讓美國總統川普在這場戰爭中保有選擇空間。然而，就在五角大廈全力投入之際，川普對下一步卻釋出互相矛盾的訊號。他近幾周支持對伊朗施加經濟壓力，希望迫使德黑蘭回到談判桌，但伊朗沒有顯示任何退讓跡象。

美方官員透露，川普與資深幕僚正私下討論是否宣布美伊戰爭結束，川普也已表態支持這個想法。幕僚則提醒，如果戰事升級、超出近期的報復性攻擊，可能危及共和黨11月期中選舉選情。川普雖表示不會考量選舉後果，但也相信持續施加經濟壓力，最終將迫使伊朗政權不是拆除核計畫，就是垮台。

在川普等待戰略是否奏效之際，美軍仍在中東部署5萬名軍人，目前任務包括攔截伊朗飛彈、為荷莫茲海峽內商船提供掩護，以及封鎖伊朗港口和沿海地區。如果川普選擇升高戰事，美軍也隨時準備發動更大規模攻勢。不過，隨著衝突持續拖延，五角大廈也不斷拉長部隊部署時間。

知情人士透露，軍艦官兵、防空部隊及傘兵等都被命令比原先預期更久地留駐中東。在巨大壓力下攔截伊朗飛彈和無人機的陸軍防空部隊，標準部署期已從9個月延長至12個月；一些原本計畫部署在歐洲及太平洋、後來轉往中東的部隊，更已部署超過一年。

一名海軍官員表示，美國目前在中東水域部署19艘軍艦，包括兩艘航空母艦和13艘飛彈驅逐艦。由於持續執行川普封鎖伊朗港口的命令，艦艇與官兵也被拉到極限。知情人士表示，多艘驅逐艦在伊朗戰爭最初幾波攻擊時便被派往中東，如今持續執行封鎖任務，一次在海上航行數個月，不再像過去約每個月就能休整一次。

知情人士指出，長期大規模部署正讓軍人及家屬承受壓力，也造成裝備維修積壓，可能需要數年才能消化。中東後勤支援受阻，也讓軍艦上的水兵和陸戰隊員處境更加艱難。由於無法在當地補給，美國海軍不得不主要依賴印度洋上的迪亞哥加西亞島，導致郵件與慰問包裹大幅減少，也嚴重壓縮水兵離艦休息、放鬆的時間。

曾任美國海軍資深軍官、現為哈德遜研究所資深研究員的克拉克（Bryan Clark）指出，航空母艦繼續留在中東，顯示川普政府希望在戰事升高時仍維持強大進攻能力。他說：「他們正在為長期維持這種部署做準備，意味著可能一路持續到明年。但要維持目前這種規模，就代表必須犧牲在其他地區的軍事存在。換句話說，他們幾乎是把未來一年的軍事部署重心都押在伊朗。」