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美伊爆發7月以來最大規模交火！伊朗居民心驚：像是世界末日

中央社／ 杜拜／華盛頓2日綜合外電報導
伊朗南部沿海城市庫海斯塔克一處正在舉行婚禮的民宅遭美軍飛彈擊中，造成平民死傷。 法新社
伊朗南部沿海城市庫海斯塔克一處正在舉行婚禮的民宅遭美軍飛彈擊中，造成平民死傷。 法新社

美國伊朗爆發7月以來規模最大交火，中東地區籠罩在衝突再度升溫的陰影下。美國近日空襲伊朗南部沿海地區，德黑蘭則向區域內的美軍基地發動攻擊。

綜合路透社和法新社報導，在美國揚言發動更多空襲之際，伊朗指控美軍轟炸波及一場婚禮，造成4人死亡、數十人受傷。伊朗衛生部長稍後表示，最新一波美軍攻擊共造成18人死亡、108人受傷。

美軍表示，昨天打擊了伊朗的防空系統、雷達系統、海上設施、布雷能力和通訊設施。伊朗則通報，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近有多個目標遭到攻擊。

中東局勢升溫恐使自美國2月對伊朗發動攻擊以來延續至今的戰事進一步惡化，這場戰爭不僅擾亂全球能源供應，更引發美國民眾不滿，使美國總統川普所屬的共和黨陣營在11月期中選舉承受重大壓力。

伊朗南部西里克（Sirik）地區的38歲工人馬默德（Mahmoud）透過電話告訴記者：「昨晚像是世界末日。」

50歲的莫扎米（Hossein Moazami）說，這些攻擊「令人非常痛苦」。

他說：「我希望他們都能回到談判桌，因為正在承受苦難的是伊朗人民。美國人在世界另一端，他們什麼事都沒有。」

川普表示，美軍對伊朗發動了「非常猛烈」的攻擊，而伊朗「只不過是小小回敬一下」。

川普在白宮告訴記者：「昨晚的攻擊非常猛烈，我們隨時準備好再次發動攻擊。」

伊朗表示，已對美軍在巴林、約旦、科威特及伊拉克的資產發動攻擊，並稱當前目標是迫使美軍撤離數十年來在中東各地部署的大規模軍事基地網絡。

伊朗軍方也警告，美國將面臨更加猛烈、更廣泛且具毀滅性的回應，而任何與美軍合作的國家將須承擔危險後果。

卡達表示，伊朗應對相關攻擊和其後果負責，巴林當局則說，已攔截並摧毀伊朗無人機。卡達是波斯灣地區最大美軍空軍基地所在地。

伊朗說，已在約旦和伊拉克北部一處基地擊斃美軍人員，但美國官員告訴路透社，根據初步評估，目前沒有美軍傷亡。

伊朗另表示，有2艘油輪在由美軍人員引導通過荷莫茲海峽時遭水雷擊中。

華府說，儘管伊朗發動攻擊，美方仍持續引導船隻通過海峽。美國能源部長萊特（Chris Wright）表示，8月31日有超過1700萬桶石油經由這條水道運出。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，如果伊朗在9月中旬開始的猶太重要節日期間攻擊以色列，以色列準備好「以強大武力」回應。

伊朗南部沿海城市庫海斯塔克一處正在舉行婚禮的民宅遭美軍飛彈擊中，造成平民死傷。路透
伊朗南部沿海城市庫海斯塔克一處正在舉行婚禮的民宅遭美軍飛彈擊中，造成平民死傷。路透

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