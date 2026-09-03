川普稱新一波攻伊不會太久 宣稱美國掌控荷莫茲海峽

美國總統川普周三淡化美伊戰事拖延的疑慮，說新一波打擊「不會太久」，並再次宣稱美國掌控荷莫茲海峽。但川普同時仍警告，美軍隨時準備再次出手，美伊也都沒有重返談判桌的跡象，荷莫茲海峽油流和能源價格仍面臨戰事擴大的威脅。

川普周三被問到這波轟炸行動可能持續多久時說：「我認為不會太久。」布蘭特原油聞訊稍微回落至每桶95美元上方，周三收在95.63美元；西德州原油在過去三個交易日大漲9%後，周四亞洲盤約報91美元。

美軍三天內第二度攻擊伊朗，鎖定南部沿岸雷達系統和布雷能力。川普說：「他們試圖沿荷莫茲海峽新建的設備，我們全部摧毀了，有些是防禦性、有些是攻擊性。」他並說，美軍前一晚發動猛烈攻擊，「只要我們想，隨時準備再來一次」。

伊朗隨即以無人機和飛彈攻擊中東多處美軍基地。美軍中央司令部說，這波空襲是回應伊朗革命衛隊企圖攻擊荷莫茲海峽商船和美軍人員。伊朗則指控美軍攻擊南部沿海城市錫里克（Sirik）一場婚禮，造成至少四人死亡、約67人受傷；美方否認鎖定平民。

戰火再起，打破近一個月相對平靜的局面。這段期間，荷莫茲海峽石油運輸量已恢復到戰前約一半。美國能源部長萊特說，本周一有1,700萬桶石油通過海峽，近日平均每天約800萬桶，顯示油流仍在持續。

不過，新一輪戰事可能使這波復甦再度逆轉。布蘭特原油一度漲至每桶97美元，今年來已大漲近六成，天然氣和柴油價格也同步走高。BOK Financial Securities交易主管Dennis Kissler說，衝突擴大將繼續支撐油價，但美伊雙方都在尋找下台階，一旦和平談判重啟，油價可能迅速回落。

問題在於，美伊6月達成的臨時和平協議破裂後，雙方至今都沒有展現重返談判桌的意願。美國財長貝森特認為，伊朗領導階層面臨嚴重經濟壓力，最終仍會願意談判。

因此，川普雖預期這波攻擊不會拖太久，但油市真正關切的仍是他的另一句話：美軍「隨時準備再來一次」。只要戰火再度威脅荷莫茲海峽航運，油價就難以真正擺脫戰爭溢價。