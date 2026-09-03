發文喊荷莫茲改名！川普稱襲伊朗不會太久 期中選後恐升溫

美國總統川普2日再次聲稱美國控制關鍵的荷莫茲海峽，並提議改名為「川普海峽」，同時表示新一輪對伊朗攻擊可能不會持續太久。不過，知情人士透露，川普的資深幕僚正推動避免伊朗戰爭在11月期中選舉前升溫，以減少共和黨的選舉損失。

川普在真實社群寫道，既然荷莫茲海峽現在已在美國控制之下，「我們是不是應該改名為『川普海峽』？？？就像美國本身一樣，這個海峽將比以往任何時候都更加『火熱』！」

彭博資訊與C-SPAN報導，川普當天被問到這則貼文時表示：「這只是隨口說說。」至於轟炸行動可能持續多久，他則說：「我不認為會太久。」

川普接著表示：「他們試圖沿荷莫茲海峽建造的所有新設備，我們都摧毀了，有些是防禦性的，有些是攻擊性的。昨晚的攻擊非常猛烈，我們也準備好隨時再發動一次。」

路透報導，共和黨目前正投入競選，以捍衛在參議院和眾議院的微弱多數。消息人士表示，讓戰爭在選前大致維持受控，有助避免這場不受歡迎的衝突主導新聞焦點。白宮官員則將在11月3日投票後考慮加大軍事行動，但是否會恢復全面衝突仍遠未確定。

政府目前希望改以對伊朗施加更大經濟壓力，試圖在未來談判中迫使伊朗讓步，而這是數月軍事行動未能達成的。一名白宮官員表示：「我們正在持續對伊朗施壓，但11月是優先事項。」

消息人士還指出，戰術性暫停也能讓美軍獲得喘息空間，補充已嚴重耗盡的彈藥庫存。不過，雖然目前衝突強度仍遠低於春季或仲夏一度升高時的程度，美國與伊朗近幾天持續互相攻擊，這項策略愈來愈難維持。

專家指出，伊朗領導層數月來持續干擾荷莫茲海峽交通，國內又幾乎沒有出現動亂，膽子越來越大，很可能不時繼續攻擊美國及其波斯灣盟友的軍事基地、船隻及能源基礎設施。美國則將面臨報復壓力，無論川普政府是否希望局勢升級，都可能導致局勢螺旋式升高，使雙方重新陷入全面空戰。