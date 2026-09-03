聽新聞
0:00 / 0:00

川普：美國準備隨時再次攻擊伊朗

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
美國總統川普。(歐新社)
美國總統川普。(歐新社)

美國總統川普今天表示，美國已準備好隨時再次攻擊伊朗，對伊朗的新一輪軍事行動不會持續太久。

川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者，伊朗正試圖製造一枚能投放水雷的火箭，美國已將其摧毀；伊朗一直致力於恢復雷達和飛彈系統，而這些系統也是美軍打擊的目標。

他指出：「我們摧毀了他們試圖在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）沿線建造的所有新設備，有些用於防禦，有些用於攻擊。」

川普還說：「我們昨晚炸毀的可不只是他們的雷達。昨晚的攻擊非常猛烈，我們已準備好隨時再次攻擊。」

伊朗 川普 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普喊狠打伊朗但不用核武！美軍擬定荷莫茲「割草」計畫

Axios：川普擬在荷莫茲海峽有限度打擊伊朗 防止重建軍力

美伊三天內二度交火！川普撂話更大攻擊在後頭 伊朗反擊美軍基地

美軍反擊伊朗 川普警告德黑蘭若還手將遭受更大打擊

相關新聞

戰火重燃！美炸伊朗 釀婚禮4死67傷

美軍一日大舉空襲伊朗，伊朗則以飛彈及無人機反擊約旦、巴林等國美軍設施，是雙方三天內第二度交火，也讓持續數月的衝突再度升溫。美國表示伊朗企圖在荷莫茲海峽布雷並攻擊美軍及商業船隻，因此採取行動；伊朗則指控美軍攻擊一處正在舉辦婚禮的民宅造成四死六十七傷，痛斥美國犯下戰爭罪。

展現控制權 川普暗示要將荷莫茲海峽改名為川普海峽

美國總統川普今天建議，應將荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）更名為「川普海峽」（Trump Strait）。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。