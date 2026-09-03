川普：美國準備隨時再次攻擊伊朗

美國總統川普今天表示，美國已準備好隨時再次攻擊伊朗，對伊朗的新一輪軍事行動不會持續太久。

川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者，伊朗正試圖製造一枚能投放水雷的火箭，美國已將其摧毀；伊朗一直致力於恢復雷達和飛彈系統，而這些系統也是美軍打擊的目標。

他指出：「我們摧毀了他們試圖在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）沿線建造的所有新設備，有些用於防禦，有些用於攻擊。」

川普還說：「我們昨晚炸毀的可不只是他們的雷達。昨晚的攻擊非常猛烈，我們已準備好隨時再次攻擊。」