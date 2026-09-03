展現控制權 川普暗示要將荷莫茲海峽改名為川普海峽

美國總統川普今天建議，應將荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）更名為「川普海峽」（Trump Strait）。儘管美國對伊朗戰爭尚未結束，這條關鍵水道實際上受誰控制權仍有爭議。

法新社報導，川普（Donald Trump）在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「既然荷莫茲海峽已在美國控制之下，我們是否應該將它改名為『川普海峽』？就像美國一樣，它會因此空前『熱門』！」

這遠非川普首次提議地理名稱變更。他1週前才在美國與加拿大如火如荼貿易戰期間，下令將兩國間的安大略湖（Lake Ontario）改名為「美國湖」（LakeAmerica）。

去年1月他重返白宮上任首日，也將美國南方的墨西哥灣（Gulf of Mexico）改名為「美國灣」（Gulf ofAmerica）。

川普先前所做的名稱變更，許多一開始只是他以幽默口吻談論，但之後他都說到做到讓這些言談成為現實。

川普近幾週已數度揚言要讓美國宣稱擁有荷莫茲海峽主權。他甚至發布1張地圖，將這道海峽標示為「美國新領土」。

然而，荷莫茲海峽目前仍受到伊朗有效封鎖。美軍昨天才再度打擊海峽附近，川普稱是為了回應伊朗新一波布雷行動。