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戰火重燃！美炸伊朗 釀婚禮4死67傷

聯合報／ 記者顏伶如、編譯周辰陽盧思綸／綜合報導
伊朗紅星月會二日公布畫面，顯示伊朗南部沿海城市庫海斯塔克一處正在舉行婚禮的民宅遭美軍飛彈擊中，造成平民死傷。路透
伊朗紅星月會二日公布畫面，顯示伊朗南部沿海城市庫海斯塔克一處正在舉行婚禮的民宅遭美軍飛彈擊中，造成平民死傷。路透

美軍一日大舉空襲伊朗，伊朗則以飛彈及無人機反擊約旦、巴林等國美軍設施，是雙方三天內第二度交火，也讓持續數月的衝突再度升溫。美國表示伊朗企圖在荷莫茲海峽布雷並攻擊美軍及商業船隻，因此採取行動；伊朗則指控美軍攻擊一處正在舉辦婚禮的民宅造成四死六十七傷，痛斥美國犯下戰爭罪。

美軍中央司令部表示，這波空襲打擊約一百個目標，包括伊朗革命衛隊的防空設施、雷達系統、通訊設備、海上資產、布雷能力，以及反艦巡弋飛彈和攻擊型無人機發射設施。美方說，行動是為了回應伊朗近期企圖攻擊荷莫茲海峽商船並襲擊中東地區美軍基地。

美國總統川普則表示，伊朗上周末企圖在荷莫茲海峽部署水雷，並向約旦境內美軍基地發射八枚飛彈，美國才決定採取軍事反擊。川普警告，如果伊朗再次報復，美軍將發動更大、更猛烈的攻擊。

美軍近期宣稱已清除荷莫茲海峽主要航道上的水雷，持續護航商船通過，但美方指控伊朗仍企圖重新布雷，並向通過海峽的船隻發射反艦飛彈及無人機。美國官員表示，一日約有四十艘船進出海峽，運送數百萬桶石油，但航運安全仍受到威脅。

最新衝突引發全球油價上漲，布倫特原油一度升至每桶九十四美元以上。

此外，美軍打擊行動也出現新轉變。政治新聞網站Axios報導，美軍一日攻擊兩艘隸屬伊朗政府的油輪，是川普政府新採取的「以油輪換油輪」策略，也就是伊朗若攻擊荷莫茲海峽船隻，美國將直接打擊伊朗相關能源資產。

美軍攻擊後伊朗隨即反擊。伊朗表示向約旦、巴林、科威特及伊拉克等地的美軍設施發射飛彈與無人機；約旦證實攔截多枚進入領空的彈道飛彈。

這波衝突同時引發平民傷亡爭議。伊朗媒體指控，美軍一枚飛彈擊中南部城市庫海斯塔克一處舉行婚禮的民宅，造成至少四人死亡、六十七人受傷，死者包括一名十六歲少年和一名四歲孩童。伊朗外交部指控美國犯下「戰爭罪」，並誓言回應。

美軍中央司令部則表示，已注意到平民傷亡報導，強調美軍不會以平民為攻擊目標。

美國八月卅日向兩具火箭發射器開火，稱這些發射器正準備向荷莫茲海峽投放搭載水雷的火箭，引發伊朗報復。在這次衝突前，美伊原已停火約一個月。

美國總統川普二日在社群平台發文表示，他無意迫使伊朗回到談判桌，並稱美方目前幾乎完全控制荷莫茲海峽，伊朗經濟正在徹底崩潰，川普還寫道，「伊朗人民什麼時候才要站起來反抗？」

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