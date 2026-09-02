美伊衝突再升級！美軍襲擊伊朗婚禮 首席談判代表怒了：美國是撒旦

伊朗革命衛隊宣稱，他們對美國位於約旦、阿聯酋、科威特、巴林以及伊拉克北部庫爾德地區的軍事基地發動了襲擊。這也是伊朗戰爭爆發六個月以來，雙方最猛烈的一次交火。

美國總統川普發出警告稱，如果伊朗膽敢對美軍的空襲行動進行展開報復，美國將發動「更加猛烈、更大規模的攻擊」。

伊朗軍方和伊朗官媒宣稱，此前美軍的空襲行動已造成18人死亡。美伊之間的新一輪交火也使局勢進一步陷入僵局：伊朗繼續封鎖對石油運輸至關重要的霍爾木茲海峽，而美國則在繼續封鎖伊朗的港口。

美軍襲擊了伊朗婚禮

伊朗紅新月會周二表示，美軍新近發動的襲擊中，伊朗南部的一場婚禮被擊中，造成四人死亡，其中包括一名兒童，另有50余人受傷。

伊朗官方賬戶分享的一個影片顯示，據稱遭美軍襲擊的婚禮現場建築嚴重受損，背景可聽到人們的尖叫聲。新娘的父親、同時也是遭襲建築的業主馬拉西（Ali Mallahi）在伊朗國家電視台表示：「太不幸了，被擊中的是一座居民樓。而更加不幸的是，事發當時，我女兒正在這裡舉行婚禮。」「太慘了！但謝天謝地，好在沒有更多的人員傷亡。」

伊朗首席談判代表：美國是撒旦

伊朗首席談判代表加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）對美國襲擊婚禮的行為進行了猛烈抨擊，稱美國是「撒旦」。加利巴夫在X平台發文寫道：「如果一個國家像撒旦一樣行事，像撒旦一樣選擇襲擊目標，像撒旦一樣濫殺無辜，那這個國家就是撒旦。」

美軍方面並沒有對婚禮襲擊事件做出直接回應。美國中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）表示：「與伊朗伊斯蘭革命衛隊不同的是，美國軍隊從不把平民當作襲擊目標。」

六個月來最激烈的交火

周日，華盛頓對伊朗境內目標發動的襲擊引發了雙方的最新一輪交火，這也是過去幾周來，美方首次公開對伊朗發動襲擊。伊朗武裝力量隨即對美國駐約旦和阿聯酋的軍事基地發動了襲擊。此外，還有兩艘油輪遭到襲擊，不過迄今為止，還沒有人宣布對事件負責。沙特阿拉伯一家國家運輸公司周三表示，周一發生的油輪遇襲事件造成兩名菲律賓船員死亡。

美國總統川普表示，美軍發動襲擊是為了「報復伊朗嘗試在霍爾木茲海峽埋設更多水雷以及對約旦美軍基地發動導彈襲擊。」

伊朗國家電視台報道稱，周二美軍再度發動了襲擊，霍爾木茲沿岸南部地區以及一座島嶼都傳來爆炸聲。伊朗南部克爾曼省一座機場也遭到襲擊。伊朗官方的IRNA通訊社報道稱，伊朗南部的胡齊斯坦省遭到導彈襲擊，造成7人死亡，8人受傷。此外，伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，美軍對克爾曼省發動的襲擊中，四名革命衛隊成員喪生，而美軍對拉萬島的襲擊中，還造成了三名民兵死亡。

伊朗官方通訊社轉發的革命衛隊聲明中稱，伊朗發動的報復行動中，美國位於埃爾比勒的軍事基地遭到無人機和導彈的聯合襲擊。此外，革命衛隊還宣布，他們對美國海軍陸戰隊位於約旦的一個訓練營發射了導彈。

在海灣地區，巴林和科威特都拉響了防空警報。科威特方面表示，一架伊朗無人機引發了一個住宅區發生火災。

川普發出威脅

戰爭爆發後的六個月以來，霍爾木茲海峽商船遇襲事件頻繁發生。周三，伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，兩艘油輪「應美方要求，駛過非法航道時」觸雷起火。

周二，美國總統川普在其Truth Social平台發出警告稱，如果伊朗對美國的襲擊行動進行報復，「他們就將再次遭受打擊，而且打擊的力度和規模都會超過以往，但那還不會是我們最大規模的打擊。真到了那個時候，伊朗伊斯蘭共和國將幾乎不復存在。」

儘管局勢在不斷升級，伊朗總統佩澤希齊揚周二仍表示，如果美方願意採取行動，重啟停火談判，伊朗也將願意做出相應的回應。

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