快訊

美股早盤／油價略為回落...四大指數漲跌互見 戴爾飆12%

非首次出包！板橋安泰淞鶴診所C肝群聚 負責人：不至於是感染主因

美長債殖利率轉跌 台指期夜盤伺機突圍

聽新聞
0:00 / 0:00

美國繼續對伊朗經濟施壓 劍指航空、海事及數位資產

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）的政府持續推動對伊朗經濟施壓的計畫，財政部長貝森特今天表示，航空公司、海事產業及數位資產，可能成為美國鎖定的目標。

路透社報導，貝森特（Scott Bessent）參加完本週在北卡羅來納州的20國集團（G20）會議後，接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問。

被問及俄羅斯對伊朗的支持時，貝森特也警告「所有人」不要支持伊朗當局。

他在俄國總統普丁（Vladimir Putin）公開表態支持伊朗的隔天，對「福斯與朋友們」（Fox & Friends）節目說：「我要向所有人傳達的訊息是，離遠一點。」

「我們都希望這場衝突結束，而讓衝突最快結束的方法，就是不要有任何人向這個政權提供任何支持。」

他補充道：「我們正在與任何支持這個政權的人進行非常全面的會談。」

貝森特昨天表示，美國政府也可能鎖定飛機租賃公司，還說本週可能會對更多銀行祭出制裁。

伊朗 海事 資產 美國 福斯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美邀俄財長出席G20會議 恐難爭取歐洲對伊朗施壓

川普稱伊朗哈格島被炸成碎片 附AI生成爆炸影片

美財長：19國同意解決廉價出口問題 中國持異議

川普喊狠打伊朗但不用核武！美軍擬定荷莫茲「割草」計畫

相關新聞

美伊又互轟… 傳伊朗民宅婚禮遭擊中5死數十傷

為了爭奪荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)控制權，美國與伊朗1日再度交火，歷時六個多月的斷斷續續戰爭敵對再次升溫。川普總統說，伊朗周末期間企圖部署水雷，還向中東地區美軍人員開火，美國才會做出回擊，針對伊朗發動新一波報復攻擊。伊朗則向波斯灣發射飛彈與無人機做為反擊。

美轟伊朗2座發射器 罕見「火箭布雷」曝光

美國8月30日空襲伊朗拉拉克島(Larak Island)的兩具火箭發射器，理由是這些發射器可能被用來投放水雷。紐約時報報導，用火箭投放水雷的武器很罕見，可能代表伊朗又開發出一種可擾亂荷莫茲海峽的手段。

美封堵奏效 伊7周無法出口原油 收入來源遭截

路透報導，美國近期的海上封鎖，已導致伊朗史上首次連續七周無法從荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)出口大量原油，徹底阻止原油運往伊朗僅存的主要石油客戶中國，伊朗主要外匯收入來源之一遭到切斷，伊朗政府的財政和外匯儲備壓力加劇。

秘魯宣布與伊朗斷交！原因曝光 怒控4大罪

法新社報導，秘魯外交部2日宣布正式與伊朗斷絕外交關係，一口氣針對德黑蘭提出多項指控，包括升高中東衝突、干擾荷莫茲海峽航運、阻撓國際核查，以及鎮壓示威、侵害新聞自由與女性權利等人權問題。秘魯也成為近期中東戰火再起後，進一步降低與伊朗外交關係的拉美國家之一。

不在乎德黑蘭是否簽協議 川普：伊朗人民何時才要站起來反抗？

美國總統川普2日在真實社群表示，他無意迫使伊朗回到談判桌，並稱美方目前幾乎完全控制荷莫茲海峽，伊朗經濟則正在徹底崩潰。

不只闖封鎖會挨打！川普發動報復伊朗新招 首度「以油輪換油輪」反擊

政治新聞網站Axios報導，美國中央司令部證實1日打擊2艘隸屬伊朗政府的油輪，回應德黑蘭持續襲擊荷莫茲海峽船舶。這是美軍首度為海峽船舶遇襲，直接報復伊朗油輪，而非為阻止油輪突破海上封鎖，是美國總統川普新批准的「以油輪換油輪」（tanker for tanker）的策略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。