美國繼續對伊朗經濟施壓 劍指航空、海事及數位資產

美國總統川普（Donald Trump）的政府持續推動對伊朗經濟施壓的計畫，財政部長貝森特今天表示，航空公司、海事產業及數位資產，可能成為美國鎖定的目標。

路透社報導，貝森特（Scott Bessent）參加完本週在北卡羅來納州的20國集團（G20）會議後，接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問。

被問及俄羅斯對伊朗的支持時，貝森特也警告「所有人」不要支持伊朗當局。

他在俄國總統普丁（Vladimir Putin）公開表態支持伊朗的隔天，對「福斯與朋友們」（Fox & Friends）節目說：「我要向所有人傳達的訊息是，離遠一點。」

「我們都希望這場衝突結束，而讓衝突最快結束的方法，就是不要有任何人向這個政權提供任何支持。」

他補充道：「我們正在與任何支持這個政權的人進行非常全面的會談。」

貝森特昨天表示，美國政府也可能鎖定飛機租賃公司，還說本週可能會對更多銀行祭出制裁。