伊朗稱荷莫茲海峽兩艘油輪觸雷 沙烏地：兩船員亡

伊朗革命衛隊今天宣稱，兩艘油輪近日航經荷莫茲海峽觸雷起火，因船隻偏離軍方指定航線；沙烏地阿拉伯國營航運公司則說，一艘沙國油輪本週稍早遇襲，有兩名菲律賓船員喪命。

法新社報導，伊朗革命衛隊（RevolutionaryGuards）聲明寫道，這些油輪「在美國軍方催促下，試圖通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的非法航線」，之後「觸雷爆炸並起火」。

希臘海事風險管理公司Marisks卻指出，8月31日至9月1日的夜間，兩艘油輪在荷莫茲海峽遭到不明拋射物擊中。

船訊追蹤機構Kpler的資料顯示，這兩艘油輪上週於沙烏地阿拉伯東岸佳瑪油港（Juaymah）裝載了數百萬桶原油。

沙烏地阿拉伯的國營航運公司今天證實，一艘沙國油輪本週稍早在荷莫茲海峽遇襲，導致兩位菲律賓船員喪生。

美國與伊朗歷經6個月軍事衝突，目前雙方仍處於僵局狀態。德黑蘭當局封鎖了具有戰略意義的荷莫茲海峽而阻礙航運，美方則持續針對伊朗港口實施反封鎖措施。

美國本週稍早再次攻擊伊朗，德黑蘭當局則於波斯灣地區發動反擊，主要針對美方相關目標。