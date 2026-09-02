秘魯宣布與伊朗斷交！原因曝光 怒控4大罪

法新社報導，秘魯外交部2日宣布正式與伊朗斷絕外交關係，一口氣針對德黑蘭提出多項指控，包括升高中東衝突、干擾荷莫茲海峽航運、阻撓國際核查，以及鎮壓示威、侵害新聞自由與女性權利等人權問題。秘魯也成為近期中東戰火再起後，進一步降低與伊朗外交關係的拉美國家之一。

秘魯外交部在聲明中表示，基於該國長期奉行的和平主義立場，政府「已決定與伊朗伊斯蘭共和國斷絕外交關係」。

聲明指出，秘魯對伊朗政權所施加的嚴重限制，以及荷莫茲海峽國際貿易受到干擾「深感憂慮」，並指責德黑蘭助長中東衝突進一步升級。

總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」報導，秘魯政府認為，供國際航運使用的海峽不應受到單方面條件限制，相關措施不僅威脅航行安全、海上人命與海洋環境，也衝擊能源價格及全球供應鏈穩定。

秘魯外交部並將伊朗國內人權與民主情勢列為斷交理由之一。聲明表示，秘魯基於捍衛民主這項外交政策基本原則，對伊朗民主情勢持續惡化日益憂慮，包括聯合國相關機制記錄的鎮壓和平示威、侵犯新聞自由、歧視女性與女孩，以及迫害政治異議人士等問題。

秘魯同時指控德黑蘭阻撓國際原子能總署（IAEA）執行檢查工作，使國際核查人員無法進入確認伊朗並未發展核武所需的相關設施。外交部表示，秘魯「強烈反對伊朗煽動暴力、升高中東衝突，以及阻撓國際原子能總署工作的行為」。

不過，秘魯與伊朗仍將維持領事關係，以保障兩國公民及相關利益。秘魯已透過兼轄秘魯事務的伊朗駐厄瓜多大使館，正式將斷交決定通知德黑蘭；伊朗當局尚未立即回應。

中東戰事近日再度升溫，美國8月30日對伊朗發動新一波攻擊，此後美伊雙方持續互轟。

秘魯總統藤森惠子（Keiko Fujimori）立場偏保守，競選期間主打強硬治安政策。她7月28日就職後僅數日，便著手加入美國總統川普提出的「美洲之盾」（Shield of Americas）倡議，展現與華府深化合作的意願。

秘魯鄰國智利日前也宣布關閉駐德黑蘭大使館，不過基於經濟與安全考量，並未進一步與伊朗斷絕外交關係。