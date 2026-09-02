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中東戰火再起 伊朗擴大攻擊美國中東利益

中央社／ 德黑蘭2日綜合外電報導

伊朗今天持續針對中東各地美國利益目標發動攻擊，並矢言要對美方攻擊行為採取「嚴厲」報復。伊朗紅新月會表示，美軍攻擊波及一處婚禮活動現場，造成4人死亡。

法新社報導，美伊打破短暫平靜，陷入新一輪報復循環，圍繞荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的戰火已蔓延至美國在波斯灣地區的盟友、軍事基地以及商業船隻。

伊朗媒體報導，德黑蘭表示已對約旦境內兩座美軍基地發動彈道飛彈攻擊。

華府尚未立即對相關報導發表評論，不過，美國總統川普稍早警告，如果伊朗對美軍攻擊進行報復，美方將發動「更猛烈、更高強度」的攻擊。

約旦軍方表示，已攔截10枚從伊朗發射的彈道飛彈，但未證實有人員傷亡或目標遭擊中。約旦軍方還說，另有3枚飛彈落在偏遠地區。

科威特據報也遭到飛彈與無人機攻擊。科威特軍方表示，正在對伊朗的敵對行動作出回應；人在巴林的法新社記者今天凌晨聽見空襲警報聲響起。

伊朗軍方表示，已鎖定美軍在巴林一處空軍基地發動無人機攻擊；巴林是美國在波斯灣地區的重要盟友。

伊朗官媒伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天表示，他們以飛彈和無人機攻擊伊拉克庫德族自治區的美軍基地，摧毀一座維修中心、倉庫及設備。

最新一輪衝突始於美軍8月30日打擊拉拉克島（Larak Island）上的飛彈發射器，這是數週來已知美軍首次對伊朗境內目標發動打擊。在此之後，伊朗部隊鎖定駐紮在約旦和阿拉伯聯合大公國的美軍部隊，另有兩艘油輪遭不明發射物擊中。

美軍昨天發起更多攻擊行動，伊朗國營電視台報導，伊朗南部荷莫茲海峽沿岸及波斯灣一座島嶼傳出爆炸，此外，美軍還襲擊南部克爾曼沙省（Kerman）一座機場。

伊朗紅新月會表示，美軍飛彈攻擊的彈片擊中一處正在舉辦婚禮的民宅，造成4人死亡、超過50人受傷，死者包括一名兒童。

川普表示，美軍這些「規模龐大且威力強大」的打擊行動，是為報復伊朗「企圖在荷莫茲海峽布設水雷但未成功」，以及「向我們在約旦的軍事基地發射8枚飛彈的行徑，這些飛彈均被成功攔截」。

稍早，伊朗革命衛隊發言人莫海比（Hossein Mohebi）在社群平台X發文警告，華府「會後悔再次發動攻擊」，並表示「侵略者將面臨嚴厲懲罰」。

伊朗軍方也警告，任何與美軍合作的國家，都將面臨更加嚴厲、更廣泛且具破壞性的回應。

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