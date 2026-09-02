祕魯宣布與伊朗斷交 控德黑蘭推升中東戰事

祕魯外交部今天表示，已與伊朗斷絕外交關係，指控德黑蘭當局煽動中東地區「衝突升級」，並阻礙荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的海上航運。

法新社報導，祕魯外交部在聲明中指出，基於祕魯一貫的和平主義立場，政府「已做出與伊朗伊斯蘭共和國斷絕外交關係的決定」。

中東戰事近日再度爆發，美軍30日再度對伊朗發動攻擊，此後雙方展開一連串報復性空襲。

祕魯外交部在聲明中表示：「祕魯對伊朗政權實施的嚴厲限制，以及對通過荷莫茲海峽的國際貿易造成的干擾，深表關切。」

祕魯保守派總統藤森惠子（Keiko Fujimori）競選期間主打鐵腕安全政策，並在7月28日就任後數天，著手加入美國總統川普（Donald Trump）提出的「美洲之盾」（Shield of the Americas）倡議，展現與華府合作的意願。

幾天前，祕魯鄰國智利已宣布關閉駐德黑蘭大使館，但基於經濟與安全考量，尚未決定與伊朗斷交。