不在乎德黑蘭是否簽協議 川普：伊朗人民何時才要站起來反抗？

美國總統川普2日在真實社群表示，他無意迫使伊朗回到談判桌，並稱美方目前幾乎完全控制荷莫茲海峽，伊朗經濟則正在徹底崩潰。

川普寫道：「我並不是像ABC假新聞報導的那樣，試圖迫使伊朗回到談判桌。他們是否簽署一份對自己毫無價值的協議，我根本不在乎。我更喜歡我們現在的處境，我們幾乎完全控制荷莫茲海峽，而他們的經濟正在徹底崩潰。他們只是在拖延無可避免的結局。伊朗人民什麼時候才要站起來反抗？」

目前不清楚川普所稱的ABC「假新聞」報導是指何事。