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不只闖封鎖會挨打！川普發動報復伊朗新招 首度「以油輪換油輪」反擊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普8月31日白宮橢圓辦公室。美聯社
美國總統川普8月31日白宮橢圓辦公室。美聯社

政治新聞網站Axios報導，美國中央司令部證實1日打擊2艘隸屬伊朗政府的油輪，回應德黑蘭持續襲擊荷莫茲海峽船舶。這是美軍首度為海峽船舶遇襲，直接報復伊朗油輪，而非為阻止油輪突破海上封鎖，是美國總統川普新批准的「以油輪換油輪」（tanker for tanker）的策略。

Axios引述美國官員指出，這2艘油輪當時停泊在伊朗沿岸外海，位置位於美國海上封鎖線以北，美軍無人機隨後發射飛彈，擊中油輪引擎室。

美方表示，這波攻擊共打擊約100個目標，除了油輪之外，還包括伊朗伊斯蘭革命衛隊的防空陣地、雷達系統、布雷能力、通訊設施、反艦巡弋飛彈發射器及攻擊型無人機發射器。

白宮與美國中央司令部表示，這波攻擊是為了回應伊朗革命衛隊近期企圖攻擊荷莫茲海峽商船，以及襲擊美軍中東基地。不過，美方行動也屬於川普與高階幕僚近來研議的一套更廣泛策略，希望持續壓制伊朗重建雷達與飛彈能力，降低其攻擊通過海峽船隻的能力。

一名美國官員將這套做法形容為定期「割草」（mow the lawn），也就是持續削弱伊朗用來威脅油輪、美國海軍艦艇及空軍軍機的軍事能力。

一名美國官員告訴Axios，這波攻擊削弱伊朗在荷莫茲海峽的攻擊能力，預料至少未來1個月內，商船在海峽面臨的威脅將有所降低。

這是美國與伊朗三天內二度交火，與此同時，美軍持續引導船隻通過荷莫茲海峽。美國官員表示，1日約有40艘船進出海峽，運載數百萬桶石油。伊朗革命衛隊曾朝船隻發射多枚反艦巡弋飛彈及無人機，但均遭美軍攔截，沒有船隻被擊中。

伊朗隨後以彈道飛彈及無人機報復，攻擊約旦方向及美軍位於巴林、科威特與伊拉克艾比爾的基地，但美方稱多數攻擊均遭攔截，未造成重大損失。伊朗媒體另指控美軍空襲庫赫斯塔克鎮一場婚禮，造成至少4死35傷，美軍則否認以平民為目標。

一名美國官員表示：「伊朗不僅失去對荷莫茲海峽的控制，也失去對這場衝突的掌控。他們今天一無所獲。」

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