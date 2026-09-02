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核查伊朗核材料受阻 IAEA憂核擴散風險升高

中央社／ 維也納1日綜合外電報導

國際原子能總署（IAEA）在一份機密報告中指出，「亟需解決」無法進入伊朗關鍵核設施的問題。

根據法新社所見的報告，IAEA表示，該機構目前無法掌握這批核材料的相關資訊，也無法進入相關設施進行核實，這種情況引發核擴散疑慮。

以色列在美國配合下於2025年6月發動一場為期12天的戰爭，期間打擊伊朗核設施，自此之後，IAEA一直無法進入伊朗境內部分重要核設施。

美以今年2月28日聯手發起軍事行動，空襲伊朗多處目標，並在隨後的幾波攻勢中轟炸伊朗核設施。IAEA多次呼籲伊朗開放核設施並接受檢查。

根據報告，IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）重申，圍繞這些問題長期存在的爭議與一再爆發的危機，必須透過一項持久且可核實的外交協議來解決。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天矢言，假如美國願意採取行動，重新接受6月達成的協議，伊朗也會作出相應回應。這項協議原本旨在為最終和平談判鋪路，但在雙方互指對方違反協議條款後宣告破裂。

在2025年6月美國發起軍事行動前，IAEA估計伊朗擁有約440公斤濃縮至60%的鈾，距離約90%的武器級濃縮鈾僅一步之遙，也遠高於伊朗依2015年、現已失效的核協議所規定的3.67%上限。

依IAEA的估算標準，若進一步提高濃縮度，這批材料足以製造10枚核武；此外，伊朗也擁有濃縮度較低的核材料。

自2025年6月以來，這批濃縮鈾下落一直不明。葛羅西6月表示，外界「普遍」認為，這批核材料仍在2025年6月之前所在的位置，也就是伊斯法罕燃料濃縮廠（Isfahan Fuel Enrichment Plant）附近。

IAEA表示，將在下週召開的理事會會議中討論這份報告，並對目前無法進入伊斯法罕核設施表達「關切」。

以色列與美國長期指控伊朗企圖研發核武，德黑蘭則一再否認其具有軍事核武野心，堅稱伊朗有權為民用目的發展核技術。

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