俄國祕助伊朗打造超音速巡弋飛彈計畫曝光 專家：要拖美國下水

金融時報調查揭露，俄羅斯自2023年起祕密協助伊朗研發先進超音速巡弋飛彈，不僅轉移關鍵技術，還派遣資深飛彈工程師赴伊朗協助解決研發問題，堪稱目前已知莫斯科對德黑蘭最重大的戰略軍事技術轉移之一，且相關合作與磋商至少持續到2026年夏季。專家指出，這項合作顯示俄國正試圖把烏克蘭戰爭的影響擴大到其他戰區，進一步牽制美國；與此同時，中國也透過衛星等技術協助伊朗補強軍事能力。

這項多年祕密計畫代號「C430L」，主要協助伊朗研發衝壓式噴射引擎（ramjet propulsion system），讓巡弋飛彈可以數倍音速持續飛行。軍事專家研判，這項技術幾乎可以確定將用於反艦及陸攻巡弋飛彈，可對中東地區的美國航空母艦與其他軍艦構成威脅。

這類飛彈還能低空飛行，大幅壓縮防空及飛彈防禦系統的偵測與攔截時間。伊朗目前已製造並試飛衝壓式噴射推進系統，但尚無證據顯示已正式部署。

巴黎政治學院教授格拉耶夫斯基（Nicole Grajewski）表示，這項祕密計畫顯示俄國「正試圖擴大烏克蘭戰爭的範圍，把美國拖入不同戰區」，也反映莫斯科對中東地區既有紅線的顧忌正在降低。

C430L由俄國國營武器出口商「俄羅斯國防出口公司」（Rosoboronexport）安排，並由飛彈企業「機械製造科研生產聯合體」（NPO Mashinostroyenia）參與執行。外洩旅行紀錄顯示，雙方2023年11月正式簽約前，俄國武器出口官員及多名資深飛彈工程師便已多次赴伊朗。

至2025年，外洩往來紀錄顯示，伊朗已自行製造並測試這套推進系統，俄羅斯工程師則分析試飛數據，運用自身經驗協助找出問題並改善設計。

這項合作呼應俄國總統普亭2024年的公開警告。當時他曾表示，如果西方持續向烏克蘭提供先進長程武器，俄國可能向其他地區供應同級武器，用以打擊相關國家的敏感目標。

C430L同時反映伊朗近年持續向俄國與中國尋求軍事技術援助。金融時報此前披露，莫斯科同意向伊朗供應「柳樹」（Verba）肩射防空飛彈；伊朗伊斯蘭革命衛隊則祕密取得中國高解析度衛星，並利用衛星影像監視美軍在中東的基地。這些合作顯示，德黑蘭正利用俄中技術，補強防空、戰場情報與先進打擊能力。

伊朗雖已擁有較先進的彈道飛彈，也宣稱具備極音速武器，並能自行製造供較慢速巡弋飛彈使用的渦輪噴射及渦輪扇引擎，但衝壓式噴射推進一直是重大技術缺口。德黑蘭數十年來透過自主研發、境外採購與逆向工程試圖突破，始終未能完全掌握。

英國武器追蹤組織「衝突軍備研究」資深分析師辛茲（Fabian Hinz）指出，真正能運作的衝壓式噴射飛彈極難研發，全球只有少數國家具備相關能力。他表示，軍事技術轉移的價值不只在於藍圖或零組件，「讓一名有數十年經驗的工程師親自飛過去協助解決問題，價值極其龐大」。

一旦伊朗掌握這項引擎技術，未來便可自行發展不同型號武器、持續改良後續世代，並降低對外國供應商的依賴。