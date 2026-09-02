美伊三天內二度交火！川普撂話更大攻擊在後頭 伊朗反擊美軍基地

美國與伊朗持續爭奪荷莫茲海峽控制權，本周戰鬥再度升溫，三天內二度交火。美軍1日對伊朗目標發動新一輪攻擊，伊朗則向波斯灣各地發射飛彈和無人機回應。

華爾街日報報導，美國8月30日才對拉拉克島（Larak Island）發動先發制人攻擊，稱德黑蘭方面正準備向荷莫茲海峽發射火箭布雷，伊朗隨後向美軍基地發射飛彈報復。美國總統川普1日表示，最新一輪行動是為了報復伊朗上周末企圖在海峽布雷，以及鎖定中東地區美國軍人發動攻擊。

川普在真實社群寫道：「美國現在正在攻擊荷莫茲海峽附近的伊朗目標。這波攻擊規模很大、火力很強，是為了報復伊朗企圖在海峽增設水雷，以及向我們位於約旦的軍事基地發射8枚飛彈。」

川普指出，伊朗布雷行動以失敗告終，荷莫茲海峽內的水雷已全數清除或引爆，襲擊美軍基地的8枚飛彈也全數遭擊落。他接著威脅：「如果失敗的伊朗膽敢報復這次完全正當的攻擊，我們就會再打一次，而且會打得更狠、層級更高，但那還不是規模最大的一次。」

川普最後警告：「更大的攻擊已經蓄勢待發，等到打完，伊朗將所剩無幾！」

負責指揮美國在中東部隊的美國中央司令部（CENTCOM）宣布完成新一輪攻擊，表示美軍打擊伊朗革命衛隊目標，包括防空設施、雷達系統、海上資產與設施、布雷能力及通訊設施，並稱這是為了回應革命衛隊近期企圖攻擊荷莫茲海峽商業航運及美國軍人。

福斯新聞引述伊朗國營法爾斯通訊社報導，伊朗革命衛隊警告，美國「將會後悔發動新的攻擊」。半島電視台報導，革命衛隊表示，已發動彈道飛彈攻擊，鎖定約旦阿卡巴灣附近提廷營（Camp Titin）的美國陸戰隊營區，並宣稱造成多名美軍死亡，摧毀營區內「數處設施和敵方攻擊直升機」。

伊朗軍方也表示，已對巴林謝赫伊薩空軍基地（Sheikh Isa Airbase）的雷達設施及據稱有美軍駐紮的區域發動一波無人機攻擊。革命衛隊表示，將繼續報復美國對伊朗南部的攻擊；伊朗軍方則誓言，如果再遭攻擊，將作出「毀滅性且廣泛的回應」。約旦軍方則表示，已攔截13枚進入領空的彈道飛彈；科威特也通報對抗敵對無人機。