美軍反擊伊朗 川普警告德黑蘭若還手將遭受更大打擊

美伊近期再度交火，中東局勢升溫之際，美軍今天開始對伊朗境內的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）目標發動打擊。美國總統川普也發文表示，這次打擊規模龐大且威力強大，若德黑蘭對此進行報復，他們將遭受規模更大的打擊。

美軍日前打擊拉拉克島（Larak Island）上的伊朗飛彈發射器後，伊朗隨後也開始攻擊駐約旦美軍。

美軍中央司令部（US Central Command）今天在社群媒體X平台發文表示，美東時間中午12點，「美軍開始對伊朗境內的伊斯蘭革命衛隊目標發動打擊。此次打擊起因於革命衛隊近期企圖在荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）對商船及對部署在該地區的美軍發動襲擊」。

川普（Donald Trump）隨後也在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，「美國此刻正在荷莫茲海峽附近打擊伊朗目標」，這次打擊規模龐大且威力強大，是對伊朗意圖在該海峽佈設水雷的失敗嘗試進行報復，同時也是針對伊朗向美國位於約旦的軍事基地發射8枚飛彈的報復，這些飛彈已全數被攔截。

川普警告，若伊朗政權對這次「非常合理的」打擊進行報復，他們將遭受規模更大的打擊，「但這還不是最大規模的攻擊，最大規模的攻擊正蓄勢待發，當一切結束時，伊朗伊斯蘭共和國將所剩無幾！」

美伊戰爭已滿6個月，原本雙方敵對行動已有所緩和，近幾週來，川普政府優先對伊朗發動「經濟戰」而非進行軍事打擊。但雙方8月底又開始交火，導致中東緊張局勢再次升溫，推升國際油價上揚。

外電報導，伊朗實際上已封鎖荷莫茲海峽，這是一條具戰略重要性的海上通道。在2月28日美國與以色列聯手對伊朗發動空襲引發敵對行動之前，全球約1/5的石油與天然氣經由荷莫茲海峽運送。