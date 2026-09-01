載沙國石油通過荷莫茲海峽 兩油輪幾分鐘內先後遇襲

根據航運情報及追蹤公司Marisks與Kpler的消息，昨天深夜有兩艘載運沙烏地阿拉伯石油的超級油輪在通過荷莫茲海峽向外航行時，於數分鐘內先後遭到不明拋射物擊中。

路透社報導，Marisks表示：「這兩起幾乎同時發生的事件，代表阿曼航行廊道內的威脅情勢進一步升高。」

根據Kpler的資料，這兩艘油輪上週在佳瑪油港（Juaymah）各裝載200萬桶沙烏地原油。

沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）上月已恢復在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）以內的油品裝載及銷售業務。

伊朗與美國對荷莫茲海峽的封鎖行動，導致波斯灣地區的能源出口銳減，目前美伊雙方正試圖加強對這條水道的控制權。

在6個多月前美國聯手以色列對伊朗發動空襲之前，荷莫茲海峽曾承載全球約1/5的石油供應。

卡達及阿曼等調解方正持續斡旋，希望促成重新開放海峽的協議，但協商尚未取得結果。