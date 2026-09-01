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伊朗總統稱美國若重返6月協議 德黑蘭將立即做出相應回應

中央社／ 吉爾吉斯首都比許凱克1日綜合外電報導
伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。 歐新社
伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。 歐新社

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天表示，美國若重返旨在結束雙方戰爭的6月協議，德黑蘭將「立即」做出相應回應。

法新社報導，根據伊朗總統府網站，裴澤斯基安在吉爾吉斯舉行的上海合作組織峰會上表示：「我明確聲明，美國若履行上述諒解備忘錄的承諾，伊朗伊斯蘭共和國將立即採取相應行動。」

該諒解備忘錄旨在結束德黑蘭與華府之間數個月的敵對狀態。這場敵對行動始於2月28日，當時美國與以色列發動襲擊，擊斃伊朗前最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

這項協議後來破裂，雙方互控對方違反協議條款。

裴澤斯基安發表這番言論之際，荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）仍是伊朗與美國爭端的核心。雙方在經歷1個多月的相對平靜後，昨天恢復交火。

德黑蘭當局維持封鎖這條戰略水道，但同時表示，倘若美國採取相同行動，伊朗將履行協議承諾，包括重新開放荷莫茲海峽。

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）昨天表示：「美國必須履行其承諾，並遵守其總統簽署的內容。在這種情況下，一切都能回到正軌。」

伊朗 美國 荷莫茲海峽

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