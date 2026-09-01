伊朗總統稱美國若重返6月協議 德黑蘭將立即做出相應回應

紐約時報八月卅日分析，美伊偃旗息鼓約一個月又交火，恰好是美國正式結束其史上最漫長的阿富汗戰爭五周年，宿命般的前車之鑑凸顯美國長久以來揮之不去的戰爭困境：開戰容易、終戰難。美國如今又深陷伊朗戰爭，為何抽不了身？

2026-09-01 00:21