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荷莫茲海峽幾乎停擺 船隻通行量僅剩個位數

中央社／ 新加坡1日綜合外電報導
通行荷莫茲海峽的油輪。路透
通行荷莫茲海峽的油輪。路透

船訊追蹤機構初步數據顯示，昨天通過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）船隻數量與週末相比變化不大，約維持在5艘左右，低於過去10天、平均每天約14艘的水準。

路透社報導，船訊追蹤機構Kpler的資料顯示，通過海峽的5艘船，有4艘駛入海峽，1艘駛離。關閉自動應答器的船隻，未列入這項統計。

數據顯示，昨天通過這條航道的船隻，並無液貨輪。

駛入海峽的船隻中，有1艘是經伊朗航線抵達，不過這艘運輸氣體的輕便型散裝船並未載貨；其餘3艘則是滿載的散裝貨輪。

根據伊朗媒體報導，一艘沙烏地阿拉伯油輪今天通過荷莫茲海峽南側航道時遭攔停。

與此同時，Kpler數據顯示，另一處海運咽喉曼德海峽（Bab-el-Mandeb Strait）船隻通行量，創下3天以來新高的27艘，其中14艘駛入、13艘駛離。

根據數據，在這27艘通行船隻中，5艘屬於阿芙拉型（Aframax）或蘇伊士型（Suezmax）原油輪。但是駛入或駛出的船中，沒有超大型原油輪（VLCC）或液化天然氣輪。

伊朗 荷莫茲海峽

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