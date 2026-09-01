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紐時：美軍轟伊朗火箭發射器 曝光罕見的布雷手段

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
紐約時報指出，火箭布雷相當罕見，可能是伊朗擾亂荷莫茲海峽的新手段。圖為伊朗革命衛隊成員參加2021年軍演。路透
紐約時報指出，火箭布雷相當罕見，可能是伊朗擾亂荷莫茲海峽的新手段。圖為伊朗革命衛隊成員參加2021年軍演。路透

美國周一空襲伊朗，目標是兩具火箭發射器，理由是這些發射器可能被用來投放水雷。紐約時報報導，用火箭投放水雷的武器很罕見，可能代表伊朗又開發出一種可擾亂荷莫茲海峽的手段。

美國中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）表示：「有人觀察到伊朗革命衛隊正準備向荷莫茲海峽發射搭載水雷的火箭。」

這是7月29日以來，美方首次承認對伊朗發動攻擊。伊朗隨後反擊，向約旦和阿聯境內的美軍基地密集發射中程彈道飛彈，但未傳出傷亡。

伊朗以擁有數量龐大的各式水雷著稱，包括由潛水員裝在船體上的小型吸附式水雷，以及由船艇布放、可能擊沉目標船隻的大型水雷。不過，外界對於伊朗從陸地以火箭布雷的能力所知甚少。目前無法獨立證實美軍說法，但如果消息屬實，就代表伊朗新增了一種武器選項，儘管威力可能不大。

航運與海事產業新聞網站Maritime Executive於2025年1月報導，伊朗海上軍演時展示了一款Fajr-5火箭的變體，可投放單枚漂浮水雷。這類水雷的寬度受限於火箭333公釐的口徑，攜帶的炸藥可能僅數十磅，對採用雙殼結構的油輪威脅不大，就算船體受創，也能避免載送的原油外洩。對在波斯灣作業的小型漁船而言比較危險。

最令人擔心、威脅性最大的水雷，則裝有數百磅炸藥，通常會錨定在特定位置，漂浮於水面下方，或沉置海床。

美國中央司令部描述的小型水雷，也可能在軍艦船體炸出一個小孔，造成某個水密隔艙進水。

自2月伊朗戰事爆發以來，美國中央司令部對於在荷莫茲海峽清除了哪些種類的水雷以及清除數量，始終未提供具體細節。 

伊朗

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