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川普喊狠打伊朗但不用核武！美軍擬定荷莫茲「割草」計畫

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普8月31日在白宮橢圓辦公室發表談話。美聯社
美國總統川普8月31日在白宮橢圓辦公室發表談話。美聯社

美國總統川普8月31日誓言報復伊朗攻擊美國位於約旦的基地，但排除使用核武的可能性，稱這是個「愚蠢的問題」。3名美國官員則向Axios透露，川普及資深幕僚一直考慮在荷莫茲海峽發動有限度攻擊，以防止伊朗重建雷達和飛彈能力攻擊船隻。

福斯新聞報導，川普接受電話採訪時表示，美軍讓伊朗發射的一枚飛彈通過防空系統，因為不會擊中任何目標，其餘飛彈均遭攔截。他表示，美方一定會回應，「我們會狠狠打擊他們。」

川普同時表示，制裁正強力發揮作用，雙方仍有一絲談判希望，伊朗方面「非常想見面，我只是不知道能不能指望跟他們達成協議。」

川普稍後在橢圓辦公室被問到是否可能對伊朗使用核武時表示：「答案是對，我已經排除了，沒有理由這麼做。這是多麼愚蠢的問題。」他指出，伊朗在軍事上已被徹底擊敗，「所以現在我擊敗了他們，然後還應該再對他們使用核武？多麼愚蠢的問題。」

Axios報導，一名美國官員表示，荷莫茲海峽有限度攻擊計畫旨在降低伊朗攻擊油輪、美國海軍艦艇及空軍軍機的風險；用這名官員的說法，就是「割草」。

美方官員表示，美國中央司令部（CENTCOM）擔憂伊朗正重建在荷莫茲海峽的雷達、防空及反艦飛彈能力，以更精準攻擊船隻。伊朗近日向一架為海峽內船隻提供掩護的美軍F-35戰鬥機發射防空飛彈，雖未接近到足以構成威脅的程度，但美方官員認為，這顯示伊朗正試圖重建軍事能力。

CENTCOM近日向赫塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）及白宮表示，美軍可能需要定期攻擊伊朗，才能每天相對安全地讓數十艘油輪駛離波斯灣。

CENTCOM在過去一周擬定這項計畫，獲得赫塞斯支持，並在數天前送交白宮。官員透露，白宮上周傾向不批准，以避免與伊朗升高衝突。不過，美軍攻擊準備發射火箭布雷的伊朗部隊後，伊朗30日對美國位於約旦的基地發動彈道飛彈攻擊，此事可能改變川普的想法。

伊朗 荷莫茲海峽

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