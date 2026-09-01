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Axios：川普擬在荷莫茲海峽有限度打擊伊朗 防止重建軍力

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導

美媒引述3名美國官員說法披露，美國總統川普及其高層幕僚考慮在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）發動有限度的軍事打擊，以防止伊朗重建用於攻擊船隻的雷達與飛彈系統。

新聞網站Axios報導，這項計畫由美軍中央司令部（US Central Command）於過去一週擬定，並獲得國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的支持，但在近期與伊朗交火之前，尚未獲得川普的批准。

然而，報導指出，在局勢進一步升級後，川普可能會對該計畫亮綠燈。

報導指出，白宮上週原本傾向不批准這項打擊計畫，以避免與伊朗升高衝突。但伊朗週日以彈道飛彈攻擊駐約旦美軍基地，可能改變川普的想法。

川普接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，美國將回應伊朗攻擊，「狠狠打擊他們」。

一名美國官員表示，中央司令部對伊朗試圖重建其在海峽一帶的雷達、防空及反艦飛彈能力感到擔憂，因為這些能力可讓伊朗更精準地攻擊船隻。

中央司令部近日向赫格塞斯、美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）及白宮回報，美軍可能需要定期打擊伊朗，以確保每天有數十艘油輪能相對安全地駛出波斯灣。

另外，一名白宮官員表示：「總統保留一切可運用的選項。伊朗人想要達成協議，但他們總是晚了一步、差了一截。」

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