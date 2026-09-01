相隔近1個月 戰火再起 美發起空襲 伊擊落美死神無人機

美軍八月卅日空襲荷莫茲海峽（下稱海峽）的伊朗拉拉克島上兩處火箭發射裝置，是美國近一個月首次對伊朗採取軍事行動。伊朗則空襲駐約旦及駐阿拉伯聯合大公國美軍目標，並聲稱在海峽上空擊落一架美軍ＭＱ-９「死神」無人機。ＭＱ-９造價在三千萬美元至五千萬美元。

美聯社八月卅日報導，美軍上周才完成海峽國際航線的掃雷作業。已知美軍上次攻擊伊朗是七月廿九日。在吉爾吉斯出席上海合作組織峰會的伊朗總統裴澤斯基安八月卅一日說，伊方雖不尋求戰爭，但面對侵略時將果斷做出回應。不過，他也表明，若伊美戰爭繼續下去，不符伊朗國家利益。

美國總統川普八月卅一日在自創社媒真實社群寫道，伊朗「正式（淪為）失敗國家，它掛了」。他同日稍早還對美國福斯新聞強調，對伊朗的報復必將有所回應，「我們將痛擊他們」。

川普八月卅日也在真實社群發文宣稱，波斯灣的伊朗能源樞紐哈格島「正被炸成碎片」，並附上人工智慧（ＡＩ）生成的短片。但根據外媒報導與伊朗國家石油公司，該島目前並未受到攻擊。

美國中央司令部發言人霍金斯說，美軍八月卅日攻擊伊朗港市阿巴斯外海的拉拉克島上兩處火箭發射裝置。這是自七月下旬以來美國首次對伊朗發動攻擊。霍金斯指稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）人員當時準備向海峽發射攜帶水雷的「布雷火箭」。

伊媒八月卅一日報導，美國這次攻擊造成伊朗兩人喪生、數人受傷，包括戰鬥人員和平民。ＩＲＧＣ發言人莫赫比聲明，這是川普政府在對伊朗發動的經濟戰期間，犯下的致命錯誤，將為此在軍事及經濟上付出代價。伊方同時發射飛彈和出動無人機，攻擊約旦的胡笙國王空軍基地及阿茲拉克空軍基地，與阿聯的明哈德空軍基地。但阿聯國防部聲明駁斥明哈德空軍基地遇襲。