開戰容易終戰難 美在伊朗 恐又陷長期戰爭

紐約時報八月卅日分析，美伊偃旗息鼓約一個月又交火，恰好是美國正式結束其史上最漫長的阿富汗戰爭五周年，宿命般的前車之鑑凸顯美國長久以來揮之不去的戰爭困境：開戰容易、終戰難。美國如今又深陷伊朗戰爭，為何抽不了身？

二○一一年五月美軍擊斃九一一恐攻主嫌、凱達組織首腦賓拉丹，是正式退出阿富汗戰爭的最佳時機，該組織已被重創，美方也意識到幾乎不可能加以徹底消滅。

但阿富汗戰爭期間的三任美國總統與五角大廈擔心，撤軍形同承認失敗，除了有損美國的國際聲譽，也形同拋下長期合作的阿富汗盟友。華府也認為，撤離恐使傷亡美軍官兵的付出及犧牲失去意義，且美國政治人物還必須考量選情，怕因此被選民追究責任。

美國智庫「防禦優先作為」主任凱拉尼克形容，就像在加護病房，醫師明知有的病人終究撐不住，只希望別在自己值班時發生。

結果就是美國錯過二○一一年的撤軍窗口期後又打了約十年，這段期間共八六八名美軍陣亡，直到二○二一年才全面撤軍，也令阿富汗戰爭淪為美國史上最漫長的戰爭。

美軍當前面臨的難題，和在阿富汗的情況相近。凱達組織當時為了生存而戰，現在伊朗高層也是如此。反觀伊朗戰爭對美國並非攸關存亡，若決定退出，所需承擔的代價也相對小。

美國因不願承認阿富汗戰爭打不贏而愈拖愈久。伊朗戰爭的前景同樣晦暗不明，美國是否又會因不願承認失敗而又一次陷入一場「永無止境的戰爭」？