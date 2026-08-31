美國空襲拉拉克島！伊朗為報復出動無人機群 反擊阿聯基地美軍

美國今天稍早空襲伊朗位於荷莫茲海峽拉拉克島（Larak Island）2座飛彈發射裝置，伊朗隨後出動無人機群報復，目標鎖定阿拉伯聯合大公國境內一處基地的美軍。

法新社報導，伊朗國家電視台今天宣稱，伊朗襲擊位於阿拉伯聯合大公國一處空軍基地內的美軍人員。

伊朗軍方表示出動數十架攻擊型無人機襲擊位於阿聯「明哈德」（Al Minhad）空軍基地的美軍直升機和人員駐點區域。

軍方補充說，這是為報復美國襲擊荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）拉拉克島。

阿聯對伊朗聲稱攻擊明哈德空軍基地的說法未立即置評，阿聯國防部也未就此事發表聲明。

伊朗國家媒體同時指出，伊朗今天表示一艘油輪在荷莫茲海峽附近接觸2枚水雷後起火。

伊朗革命衛隊（IRGC）在一份聲明中表示：「一艘試圖非法穿越荷莫茲海峽以南航道的超級油輪，接觸2枚水雷之後起火，完全遭到攔截。」